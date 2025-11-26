陳小春大仔潛力無限？任頒獎禮司儀表現有大將之風 成就超越老竇指日可待

現年58歲的陳小春於2010與比自己年輕16年的應采兒拉埋天窗，婚後育有兩個兒子，12歲大仔陳昊廷（前名陳胤捷；Jasper）已升讀中學，而細仔Hoho亦都5歲了。近年主力在內地發展陳小春，2020年舉家移居上海生活，應采兒就專心相夫教子，更不時在社交網分享與孩子生活點滴。近日網上流傳一條陳小春的大仔Jasper擔任校園頒獎禮司儀的片段，Jasper的淡定表現，獲網民留言讃他們的兒子很優秀，甚至笑言：「陳小春又可以驕傲半天」。

陳小春大仔不怯場

網民在影片中寫道：「去年Jasper去領獎，今次成了頒獎活動小主持啦！還會繼續擔任“國際傳播青少年推廣大使”，好棒」影片中看到Jasper分別以法語、英語、普通話及粤語介紹，表現亦十分淡定，完全沒有怯場。而媽咪應采兒日前亦分享了Jasper當日擔任頒獎禮主持的照片，穿上灰色西裝外套、牛仔褲的Jasper，一smart casual打扮相當型仔，加上淡定的表現，網民亦大讃：「Jasper太優秀了。采兒的教育真棒。」、「叻仔」、「好厲害」、「陳小春聚了一個優秀的太太，把孩子管教的很好，最重要的是，看到春哥很也很爱和尊重妻子，棒」

陳小春大仔已升讀中學

多年前，陳小春因帶兒子Jasper參加內地真人騷《爸爸去哪兒5》，節目中表現又乖又甜，一句心平氣和的「Can you stop angry now」成為場面爆紅全網，獲得眾多觀眾喜愛。陳小春和應采兒為培養兒子成材，不惜每年花30萬讓Jasper入讀耀中國際學校，與王祖藍以及吳尊的子女做同學。Jasper更曾成為校園導遊，帶大家參觀校園，並中英雙語介紹校内設施，獲網民大讚。如今已經升中的Jasper，現就讀上海耀中外籍人員子女學校（簡稱︰耀中），是當地著名頂尖國際學校。上海耀中是耀中在內地首間分校，紮根上海30年。

