向太為一男人嚎哭：比親哥還親 與老婆「分居」獨自死於家中 曾完成國家級壯舉

向太陳嵐一向以女強人形象示人，對丈夫向華強的深情更是眾所周知。然而，近日她在一段訪談影片中罕見地展露脆弱一面，自爆曾為了向華強以外的男人嚎啕大哭，對方除了是她的前男友，更是她的摯友，兩人情同兄妹，他的驟然離世成為向太心中永遠的痛。

向太為前男友離世大哭

在影片中，向太談及對生離死別的感觸，坦言隨著年紀增長，感觸越發深刻。她回憶道：「我最嚎啕大哭的是我的前任。」她表示二人有著數十年深厚情誼的男性摯友，跟對方一直保持友好關係。向太心痛地憶述，這位好友在她生日當天凌晨，因心肌梗塞獨自在家中離世，當時他因與妻子吵架而獨居，直到第二天妻子返家才被發現。自此，向太的生日也成了摯友的忌日，她說：「你說會不會嚎啕大哭？」

相關閱讀：尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐

向太前男友背景猛料

這位摯友在向太心中的地位無可取代。她形容：「我覺得他比我的親哥哥，更像一個會照顧我的哥哥。」這位朋友不僅是她人生的良師，更是她進入古董、字畫及珠寶收藏領域的「入門導師」，尤其在翡翠知識方面，都是由他傾囊相授。向太更透露，之前從外國人手上收回十二生肖獸首銅像的壯舉，也是由這位朋友完成，足見其非凡的背景與品味。

兩人的情誼橫跨數十年，即使向太嫁到香港後，對方仍十幾年如一日地關心她。每當向太或她的朋友如李連杰等到訪台灣，這位摯友必定無微不至地熱情款待，甚至會為愛吃滷味的李連杰準備滿滿一冰箱的美食。

相關閱讀：77歲向華強仍有性生活老而彌堅 向太爆閨房樂：他真的很強 曾陷百億欠債風波

向太選擇過好每一天

摯友的離世，讓向太深刻體會到人生無常。她表示，因為生命太過短暫，更要珍惜當下，活得精彩、充實、開心快樂。她的微信座右銘正是：「開心也是一天，不開心也是一天，為甚麼不選擇過好每一天，都是開心的呢？」不少網民都表示，向太在強悍外表下，原來是位重情重義的人。

相關閱讀：向太爆料曾救濟「爆紅大灣仔」：他連飯都吃不起 出手談判助解困 娶親兒女友反送不菲禮金