梅艷芳被爆一個壞習慣全娛樂圈知名  曾跟向氏家族反枱關係極僵  向太：她只服我

有「影壇大亨」之稱的向華強太太陳嵐（向太），近年轉戰自媒體，憑藉著敢言的性格和分享娛樂圈秘聞，在社交平台上吸引了超過1200萬粉絲。近日向太拍片公開討論梅艷芳，指她的確是娛樂圈中罕脾氣最大的一人，並爆出向華強的弟弟向華勝，曾親自邀梅艷芳拍戲，但因為態度問題，梅艷芳就不肯拍態度強硬。之後向太親自約見梅艷芳，向太卻跟梅艷芳可謂一見如故，即使在首次見面就建議梅艷芳收歛脾氣，後者亦沒有動怒，更對向太非常佩服。

向華勝邀約拍戲失敗

向太於影片表示，在所有香港男女明星中，梅艷芳（阿梅）的脾氣是最大的。事件的起因是在梅艷芳最紅時，向華強的弟弟向華勝看中她的名氣和票房號召力，想請她拍電影。然而，向華勝卻採取了一種「用錢砸你」的方式，直接開出價錢讓她拍戲。不料卻惹怒了梅艷芳，她非常不喜歡，談判最終以「掀桌子」收場，合作徹底談崩。

向太親自和梅艷芳會面

於是向華強希望向太出手設法挽回局面，向太於是親自約見梅艷芳。見面時，她完全沒有切入電影合作的主題。相反，她一開始就先表達自己對梅艷芳的欣賞和喜愛，盛讚她在舞台上無人能及的魅力。向太用真誠的讚美，讓梅艷芳感受到她並非為了商業利益而來。

向太梅艷芳一見如故

兩人相見甚歡聊了三、四個小時，內容都與電影無關。在這段時間裡，她們建立了深厚的信任和友誼，甚至有了想結拜的感覺。在氣氛融洽、梅艷芳心情愉悅的情況下，她主動向向太提起：「你們想找我拍戲啊？好啊好啊。」整件事便順利談成，梅艷芳也沒有提任何價錢。

向太提出忠告贏得梅艷芳佩服

在建立了信任的基礎上，向太還坦誠地給了梅艷芳建議。她先是讚美一番，然後誠懇地說：「其實妳脾氣可以收斂一點，不要給自己惹麻煩。脾氣太大、太飄，總有一天會出事。」向太認為，正是因為她敢於說出別人不敢說的真心話，並且是出於關心，梅艷芳不僅沒有生氣，反而非常佩服她，並且聽進去了她的建議。

