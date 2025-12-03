女星曝光豪門育兒法養出高質囡囡 被嘲「生仔機器」咁回應？ 成大亨新抱深受夫家疼錫

台灣女星郭碧婷為影壇大亨向華強與太太陳嵐（向太）的兒子向佐誕下一對仔女，深得老爺奶奶歡心，向太曾豪言贈幾塊地予郭碧婷起屋。近日郭碧婷亮相內地綜藝節目時，爆出女兒在幼稚園遭到同學孤立，意外揭開郭碧婷對女兒的教育問題。

郭碧婷為女兒憂心

郭碧婷在節目中透露，女兒在幼稚園有個很要好的女同學，有一天對方卻突然不理女兒，讓郭碧婷感到被孤立。郭碧婷察覺到女兒的處境後心急如焚，立刻向老師了解情況。發現原來女兒和班上一位男同學玩得很好，而男同學剛好是疏遠女兒的女同學心儀對象，小女孩因為「呷醋」，而不理郭碧婷女兒。

郭碧婷得知真相後，擔心女兒心裡受委屈，打算安慰女兒，沒料到女兒的反應，卻出乎郭碧婷的意料。郭碧婷的女兒不但沒有難過，反而一臉不在乎地反問：「不理就不理，自己能找別人玩，忙着玩耍根本顧不上難過！」

郭碧婷女兒霸氣回應

郭碧婷女兒的「霸氣宣言」，讓郭碧婷哭笑不得，同時令現場嘉賓感到有趣。不少網民留言稱讚郭碧婷對教育仔女上的用心：「這EQ太高了！」、「有其母必有其女，都是高情商」、「這孩子長大不得了」。

郭碧婷三年抱兩

郭碧婷與向佐2019年結婚結婚，2020年誕下大女，兩年後細仔出世，郭碧婷密密造人，曾被網民嘲諷是「生子機器」，郭碧婷對於外界言論並不在意。郭碧婷曾在節目中大談生育問題：「我還是覺得就是懷孕生子是一件很美好的事情，因為男人做不到，拜託，孩子是你的骨肉心血造出來的，他們做不到，這是一件造物者就是很神奇的一件事情。」

