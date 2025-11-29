Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

富二代男星被阿媽狂踩冇才能！家產分配細節大公開 父母寧賣公司拒讓子繼承 連物業都冇份？

影視圈
更新時間：11:00 2025-11-29 HKT
發佈時間：11:00 2025-11-29 HKT

影壇大亨向華強太太陳嵐（向太）近日在抖音上傳影片，大談對兩名兒子向佐及向佑的家產安排，其超乎傳統的育兒和理財觀念，隨即引起網民熱議。向太在片中直言，將來不會讓兒子繼承家業，更狂踩兩名兒子都沒有做生意的才能。

向太寧賣公司拒讓兒子繼承

在影片中，向太語氣堅定地剖白自己的財產規劃。她表示，自己和丈夫向華強辛苦建立的上市公司，將來並不會交給向佐、向佑打理。她說：「我的兒子……坦白講，真的沒有做生意的才能。你（把公司）給他，他們也不懂得打理。」更坦言若果讓兩子承繼家業，身家被敗光也是遲早的事。

向太坦言，與其讓兒子繼承後敗掉家業，她寧願在百年歸老前，將公司賣盤套現，另外成立一個信託基金。物業等資產亦不會寫上兒子的名字，只會讓他們「有租收」，確保他們有基本的生活費，「物業也不會寫他們名字，讓他們收租夠生活就算了。」

相關閱讀：向太談移民批「美國不是個好地方」  稱沒自由滿街乞丐道友：孫兒不准去讀書，敢去我把錢捐了

向太曾反對向佐入行

除了繼承問題，向太亦談及大仔向佐的演藝事業。她透露，當初其實一直反對向佐入行做明星，認為這行太過辛酸，「其實當初我真的不想他入行做明星，這行太辛苦了，可是他喜歡，沒辦法……」如今向佐在演藝圈發展，亦已成家立室，組織自己的家庭。向太的言論雖然聽起來「狠心」，但不少網民認為，這其實是她愛護兒子、為他們長遠未來著想的表現，確保他們一生無憂。

相關閱讀：女星嫁富二代冇好下場？向太談影后入豪門變悲劇：自殺了 兩位巨星與富商兄弟結婚罕有幸福到尾

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到
大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到
社會
15小時前
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 火警鐘失效 棚網初步達阻燃要求
01:10
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 政府18區設弔唁處 工程公司3負責人涉誤殺獲准保釋
突發
5小時前
宏福苑樓價謠傳恐「歸零」？ 按揭業界澄清僅暫停估價 不是單位價值等於零
宏福苑樓價謠傳恐「歸零」？ 按揭業界澄清僅暫停估價 不是單位價值等於零
樓市動向
8小時前
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
大埔宏福苑五級火｜菲傭火場中緊抱3個月BB 肉身守護數小時 留醫 ICU未脫險
大埔宏福苑五級火｜菲傭火場中緊抱3個月BB 肉身守護數小時 留醫 ICU未脫險
突發
10小時前
大埔宏福苑五級火│災民借長鏡遙望燒毀家園 悽然落淚 經歷火劫「仲住得嗎?」
大埔宏福苑五級火│災民借長鏡遙望燒毀家園 悽然落淚 經歷火劫「仲住得嗎?」
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜房委會即時放寬按揭貸款規定 業主可延期還款即時生效
大埔宏福苑五級火｜房委會放寬未補地價業主按揭貸款規定 允延期償還供款
社會
3小時前
大埔宏福苑五級火｜單親媽泣訴家園被毀 契媽契爺葬身火海 ：我可以做啲咩？
突發
17小時前
大埔宏福苑五級火︱李家超早上率官員政總默哀3分鐘 政府建築物下半旗致哀
01:10
大埔宏福苑五級火︱李家超早上率官員政總默哀3分鐘 政府建築物下半旗致哀
政情
7小時前
劉松仁大量家庭照曝光 罕有剖白複雜家世：我爸爸有兩個老婆 曾對媽媽心生怨恨
劉松仁大量家庭照曝光 罕有剖白複雜家世：我爸爸有兩個老婆 曾對媽媽心生怨恨
影視圈
5小時前