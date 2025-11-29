富二代男星被阿媽狂踩冇才能！家產分配細節大公開 父母寧賣公司拒讓子繼承 連物業都冇份？

影壇大亨向華強太太陳嵐（向太）近日在抖音上傳影片，大談對兩名兒子向佐及向佑的家產安排，其超乎傳統的育兒和理財觀念，隨即引起網民熱議。向太在片中直言，將來不會讓兒子繼承家業，更狂踩兩名兒子都沒有做生意的才能。

向太寧賣公司拒讓兒子繼承

在影片中，向太語氣堅定地剖白自己的財產規劃。她表示，自己和丈夫向華強辛苦建立的上市公司，將來並不會交給向佐、向佑打理。她說：「我的兒子……坦白講，真的沒有做生意的才能。你（把公司）給他，他們也不懂得打理。」更坦言若果讓兩子承繼家業，身家被敗光也是遲早的事。

向太坦言，與其讓兒子繼承後敗掉家業，她寧願在百年歸老前，將公司賣盤套現，另外成立一個信託基金。物業等資產亦不會寫上兒子的名字，只會讓他們「有租收」，確保他們有基本的生活費，「物業也不會寫他們名字，讓他們收租夠生活就算了。」

向太曾反對向佐入行

除了繼承問題，向太亦談及大仔向佐的演藝事業。她透露，當初其實一直反對向佐入行做明星，認為這行太過辛酸，「其實當初我真的不想他入行做明星，這行太辛苦了，可是他喜歡，沒辦法……」如今向佐在演藝圈發展，亦已成家立室，組織自己的家庭。向太的言論雖然聽起來「狠心」，但不少網民認為，這其實是她愛護兒子、為他們長遠未來著想的表現，確保他們一生無憂。

