向太憶述腦瘤手術生死一線 交代逾億珠寶身家 向華強反應出乎意料

「影壇大亨」向華強與太太陳嵐（向太）非常恩愛，向太卻曾透露童年坎坷，6歲時曾患白血病，20多年前檢查出有腦下垂體瘤。向太與病魔多次搏鬥，近日拍片透露曾擔心手術出事，一度將全副身家列出及簽署授權書，沒想到老公向華強的反應，卻讓向太哭笑不得。

向太以防萬一做準備

向太近日在微博分享新片，「向華強憑甚麼讓我為他這麼拼命？只因他做到了這一點！」影片中，向太透露當年進行腦部手術風險極高，因抱住「以防萬一」的心態，為身後事做足準備。向太親手製作三大本「珠寶秘笈」，鉅細靡遺地將每一件珍藏的購入年份、價錢、目前價值等資料，配上照片一一列明，並寫下存放的保險箱號碼及密碼。

相關閱讀：「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲

向華強一眼未看財產清單

除交代逾億珠寶收藏位置，向太連上市公司的股權，亦轉讓給老公向華強，向太笑說：「如果我出了事，你不要怕，都是你的啊。」向太又在文件最後補上一句：「我平安無事回來，全部還是我的。」向太解釋此舉只為「萬一走了，他除了傷心之外，我的東西在哪，他都不知道，所以通通要交代清楚，我再進手術室。」事後向太發現，丈夫向華強從未翻閱過三本由她悉心整理的珠寶書，向太笑說：「我那天拍珠寶嘛，他說『哎，我沒見過』，就證明他根本沒去看。」

最令向太感動又好笑，是丈夫向華強的反應。早在向佐出世時，長達16小時生產，向華強在產房外因為擔心，護士要求簽署文件，仍未能作出反應。向佐出世後，向太一度因為產子時太辛苦，表示一次就夠，獲得丈夫支持。

向華強心繫愛妻寸步不離

其後向太因腦下垂體瘤要到台灣做手術，由於要進行長達七小時手術，因為向華強焦慮不安，而被向太安排做六個小時的身體檢查，用以分散注意力。向太稱：「因為等的過程其實最怕，尤其腦嘛。」而向太手術後，向華強更是寸步不離，貼心陪伴在病床旁。

向太直言早已將丈夫視為生命中「第一的親人」，並肯定地說：「這個關鍵時刻他不陪伴的話，那這個老公要來幹嘛？在關鍵時刻他一定在。」

相關閱讀：「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲