東張西望丨直擊港婦街頭戰內地出軌夫大打出手 老公不滿妻拒行房：你唔睬我，我緊係去搵啦

TVB節目《東張西望》近日報導港婦李女士（化名）控訴其內地老公利用婚姻騙取香港身份證的事件，更驚爆老公召妓、包養小三，質疑因老公在外鬼滾，使她下體受感染而痕癢須求醫。在今晚（10日）最新一集的報導中，節目組更直擊李女士與其丈夫在街頭對質，雙方情緒激動，從口角爭執升級為肢體衝突，場面一度混亂。

為捉姦跟上深圳驚見老公包小三

李女士早前向《東張西望》求助，指懷疑內地丈夫對她不忠，並有預謀地利用她獲取香港居留權。為求真相，李女士決心暗中追查，從觀塘一直跟蹤丈夫至深圳，結果發現驚人事實。丈夫不僅在內地與小三出雙入對，表現親暱，更疑似在深圳租屋包養該名小三。李女士憶述，當時她由白天等到晚上七點，終於目睹丈夫與小三拖手回來，心碎之下衝上前對質，更與小三發生激烈爭執和肢體衝突，最終驚動內地公安。李女士憶述，丈夫被揭發出軌後，更挑釁地表示自己從未愛過李女士，「你以為我喜歡你這個肥女人？」直言多年來都有其他女人，甚至有召妓的習慣，言語間盡是羞辱。李女士受盡情傷，一度想尋死，並寫下遺書，幸獲女兒安慰才打消念頭。

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街頭對質爆發衝突 老公反口不認賬

《東張西望》攝製隊陪同李女士到其丈夫位於觀塘的地盤，希望能當面對質。面對鏡頭，丈夫矢口否認曾對李女士動手，反指是李女士對他動手。李女士情緒激動，怒斥丈夫講大話。李女士悲憤交加，質問丈夫是否為了香港身份證才跟她結婚。丈夫雖承認曾在內地公安局簽下文件同意取消香港身份證，但返回香港後卻立即反口，更指罵李女士：「你以為你是香港政府嗎？你說取消就取消？」

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丈夫不滿李女士拒發生關係

被問到有否出軌，丈夫用廣東話口窒窒表示：「冇！你係男人，佢又係男人，你冷靜我幾個月，個個人都有需要，你唔睬我，我緊係去搵啦！」李女士反問：「我點冷靜你呀？」丈夫表示：「幾個月啦！」似乎是不滿李女士拒絕發生關係。在激烈爭吵中，李女士忍無可忍，突然出手掌摑丈夫。丈夫迅速擋開並抓住李女士，兩人當街互相拉扯，場面火爆。丈夫最後更怒罵：「你全家去死！」然後轉身離去。丈夫及後想離開現場，李女士與攝製隊立刻追趕，期間二人不斷拉扯，丈夫更要求李女士「唔好纏住我」。

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律師指「真實婚姻」是關鍵

節目亦就此事諮詢陸偉雄律師意見。陸偉雄律師指出，以「夫妻團聚」為由申請單程證來港，其核心基礎是「真實而持續的婚姻關係」。若婚姻關係經已破裂，入境事務處處長在審批永久居留權時，有權拒絕其申請。陸偉雄律師建議李女士應盡快收集丈夫出軌及婚姻破裂的證據，正式辦理離婚手續，並將相關情況以書面形式通知香港入境處及內地公安局，以阻止其丈夫取得永久居留權。

事件發展至此，李女士身心俱疲，表示自己當初因心軟和信任而「引狼入室」，如今只希望能盡快了結這段關係，並阻止對方利用她騙取香港身份的計劃。

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