東張西望｜30歲港女上交友APP遭騙財騙色  惹性病兼被呃7萬  佗前男友BB遭報復？

今晚《東張西望》報道，一名30歲港女Lily因為自小跟家人不和，嚴重缺乏愛，長大之後好希望獲得一段真摯的愛情，故此沉迷於上交友APP搵男友。Lily於交友APP遇上David，好快就成為男女朋友，後者即使知道Lily身懷前男友BB亦保持關係。但想不到Lily的噩夢不久便開始，Lily不單遭對方惹性病，更被騙墜入做生意陷阱，損失逾7萬元。

Lily頻於交友APP交男友

Lily頭戴橙色接受東張團隊訪問，這名30歲港女一直渴望愛情，希望擁有自己的家，但於交友APP所識的男友，似乎只為她帶來遺憾。Lily表示，於結識David之前，曾跟「男友」好快發生性關係，但後者進行到一半就離開，令Lily十分難過。Lily之後立即再於交友程式中再覓男友，不久David就出現。

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Lily佗前男友骨肉

Lily結識David之後，好快就視對方為靈魂伴侶，二人火速變為男女朋友，Lily表示：「我哋會睇戲唱K，我人生第一次唱K都係佢帶我去。佢好關心我，之後我哋就有性關係」。不久Lily發現有身孕，但計算日子後Lily知道BB並非David骨肉，她選擇向David坦白，但後者決定繼續一起，令Lily非常感動。

Lily遭現任男友惹性病

之後Lily因故自然流產，她以為會和David一直甜蜜下去，但她不久後竟然發覺身體極不舒服，數天後David就帶上驗身報告，指自己染上了性病，質問Lily是否背叛自己，並決定分手。Lily雖然懷疑是對方才是先惹上性病的一方，但她不欲失去男友，所以低聲下氣希望David改變主意。

Lily被騙逾7萬元

本身對方都不瞅不睬，但David得悉Lily想做生意後，態度就180度轉變。David表示自己的親戚做好大生意，叫Lily加入，Lily為了箍煲，就將6萬8千元交給對方。Lily指男友親戚是做傳銷生意，6萬8千元僅被視作入會費，所以她更另外再畀5千元買貨。正所謂「財到光棍手」，David好快就人間蒸發，Lily亦無法向公司取回逾7萬元，落得人財兩失的下場。Lily大嘆David對她如空氣般重要，現在不止失去愛情，更被騙超過7萬元，對她打擊極大。

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