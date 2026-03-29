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東張西望丨忤逆仔釘契企圖侵吞阿媽物業？以欠債為由夫妻聯手設局 新抱：咁又點呀

影視圈
更新時間：22:00 2026-03-29 HKT
發佈時間：22:00 2026-03-29 HKT

TVB節目《東張西望》今晚（29日）報導一宗家庭糾紛。一對年邁老夫婦及親人，畢生積蓄供樓，最終卻疑遭逢「忤逆仔」聯同其妻子設局，透過「釘契」手段，企圖侵吞母親名下的物業，令老人家無家可歸，徬徨無助。

朱婆婆慘被兒子出賣

事件的主角為朱婆婆、其丈夫黃伯伯，以及出錢買樓的舅父朱先生。據朱先生在節目中哭訴，涉事物業位於將軍澳，是28年前（1998年）由其外甥阿俊抽中的居屋。當時，朱先生與胞姊為外甥中籤感到高興，便各自出資約10萬元支付首期，其後的樓宇按揭也由朱先生和朱婆婆負責，阿俊本人從未出錢。物業則落名於阿俊及其母親朱婆婆二人名下。

阿俊獲母賣樓救子

多年來，一家人同住，生活安穩。然而，直至去年，阿俊因投資失利，欠下高達240萬元的巨債。家人雖感震驚，但在朱婆婆的決定下，同意賣樓為子還債，並已搬出單位，暫租地方棲身。

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新抱竟成「債主」釘契

正當家人以為賣樓能解決問題時，阿俊的阿姨在查閱土地註冊處資料時，赫然發現阿俊與其妻子竟在去年6月，私下就該物業簽訂了一份280萬元的「借貸協議」（Loan Agreement），並將其註冊，等同「釘契」。協議中，阿俊的妻子成為「債主」，此舉令物業無法出售，除非先還清這筆「債務」。

家人對此感到震驚和憤怒，質疑該筆「借款」的真偽，並認為這是阿俊夫婦精心策劃的侵吞物業陰謀。阿姨在訪問中聲淚俱下地表示：「簡直係侵吞。」他們懷疑，阿俊此舉是想待母親百年歸老後，利用這張假的借據，完全控制整個物業的業權。

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阿俊夫婦拒絕溝通圖謀家產

《東張西望》攝製隊曾上門向阿俊對質，但他拒絕回應並關上大門。其後記者致電其妻子，對方僅表示：「咁又點呀？」、「冇咩點解要咁做」，隨即掛斷電話，態度冷漠。

據朱先生憶述，阿俊曾向他攤牌，聲稱自己擁有一半業權，待母親過身後，另一半業權將由其女兒繼承，完全無視當年出資的舅父和阿姨。為了保障朱婆婆的權益，阿姨已協助她將物業的「長命契」轉為「分權契」，確保朱婆婆的50%業權會撥歸其遺產，而非自動轉給阿俊。

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律師蘇文傑：可申請強制出售

律師蘇文傑在節目中解釋，「釘契」等同宣告物業有債務，而「分權契」則能保障各業權人所佔的份額。他指出，若其中一方業主堅持出售物業，即使另一方反對，仍可入稟法庭申請「強制出售令」。只要法庭接納，物業便能以市價公開出售，所得款項將按業權比例分配。

事件至今，朱婆婆一家仍處於困境，他們只希望能盡快出售物業，取回屬於自己的血汗錢安享晚年。

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