Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前《東張西望》移加主持容羨媛舉家回港 奶奶不幸中風入院搶救 晒全家福集氣：佢好叻

影視圈
更新時間：14:35 2026-03-27 HKT
發佈時間：14:35 2026-03-27 HKT

近年移民加拿大生活的前《東張西望》主持容羨媛，近日與家人低調返港，更在IG分享返港影片，可見家人在家中迎接她，氣氛歡樂。她原定計劃與親朋好友歡聚，豈料天有不測之風雲，她今日（27日）在IG透露，回港第二天奶奶竟不幸突然中風，情況一度令人擔憂。

容羨媛嘆計劃趕不上變化

容羨媛在IG發文表示：「計劃趕不上變化，原本返香港諗住瘋狂見朋友，食飯，打卡，拍片，可惜到左香港第二日，奶奶不幸中風。」她解釋，過去幾天因為家中突發事件而完全沒有更新動態，幸而奶奶經過搶救後，情況總算穩定下來，特此向關心她的朋友和粉絲報平安。

相關閱讀：容羨媛遊美國賭城喜遇曾志偉 獲貴賓式招待坐勞斯萊斯 移民前獲獎門人祝福提點回流時機

容羨媛曝光全家福

容羨媛更分享家庭照為奶奶集氣，對於奶奶的病情，她表示：「奶奶康復之路將會非常漫長，但佢好叻，意志力好強。」基於病人隱私，她不便透露太多細節，但字裡行間充滿了對奶奶的信心與支持。

最後，容羨媛藉此感謝所有關心奶奶的朋友，並懇請各界人士，如有任何關於中風、幫助康復及保健的資訊，可以透過私人訊息（DM）提供給她。文末她也祝福大家身體健康，事事平安。

相關閱讀：前TVB移加主持容羨媛心血一夜清空 淚崩直播求救被老公嘲：返香港做《東張西望》囉

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-26 13:32 HKT
長沙灣女生遭偷拍裙底 父揭發擒狼 事主激動哭罵：鬆開手俾我影你個樣
01:19
長沙灣女生遭偷拍裙底 父揭發擒狼 事主激動哭罵：鬆開手俾我影你個樣
突發
7小時前
前TVB「首席女強人」罕現身 氣質優雅狀態更勝同場汪明荃 70年代晉升高層培育徐克杜琪峯
前TVB「首席女強人」罕現身 氣質優雅狀態更勝同場汪明荃 70年代晉升高層培育徐克杜琪峯
影視圈
5小時前
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
生活百科
23小時前
星島申訴王 | 工傷骨裂遭扣薪 揭欠供MPF 女收銀員擬舉報 即被借故炒魷
04:59
星島申訴王 | 工傷骨裂遭扣薪 揭欠供MPF 女收銀員擬舉報 即被借故炒魷
申訴熱話
7小時前
消委會萬能插蘇｜10款適配接頭 USB充電效能/安全/電壓穩定性評測！日本城「JHE」與另一品牌潛在觸電風險
消委會萬能插蘇｜10款適配萬能插頭 USB充電效能/安全/電壓穩定性評測！日本城JHE與SUPER潛在觸電風險
生活百科
2026-03-26 13:38 HKT
方力申爆曾欲放棄老婆葉萱 首向家人坦白太太不幸過去喊爆 方母即時反應出人意表
方力申爆曾欲放棄老婆葉萱 首向家人坦白太太不幸過去喊爆 方母即時反應出人意表
影視圈
19小時前
伊朗局勢｜傳美軍擬定「最後一擊」 談判失敗後出手 包括奪濃縮鈾
伊朗局勢｜傳美軍擬定「最後一擊」 談判失敗後出手 包括奪濃縮鈾
即時國際
4小時前
伊朗局勢｜傳美伊最快周四會談 特朗普：伊朗已同意永不擁有核武｜持續更新
02:11
伊朗局勢｜特朗普宣布對伊朗能源設施打擊再推遲10日 伊朗點名這六國船隻可過霍峽｜持續更新
即時國際
47分鐘前
東張西望｜馬斯克婆婆兇東張團隊：我就攞刀出嚟  識破被騙仍再被呃多廿萬  誓到美國追債
東張西望｜馬斯克婆婆兇東張團隊：我就攞刀出嚟  識破被騙仍再被呃多廿萬  誓到美國追債
影視圈
16小時前