前《東張西望》移加主持容羨媛舉家回港 奶奶不幸中風入院搶救 晒全家福集氣：佢好叻

近年移民加拿大生活的前《東張西望》主持容羨媛，近日與家人低調返港，更在IG分享返港影片，可見家人在家中迎接她，氣氛歡樂。她原定計劃與親朋好友歡聚，豈料天有不測之風雲，她今日（27日）在IG透露，回港第二天奶奶竟不幸突然中風，情況一度令人擔憂。

容羨媛嘆計劃趕不上變化

容羨媛在IG發文表示：「計劃趕不上變化，原本返香港諗住瘋狂見朋友，食飯，打卡，拍片，可惜到左香港第二日，奶奶不幸中風。」她解釋，過去幾天因為家中突發事件而完全沒有更新動態，幸而奶奶經過搶救後，情況總算穩定下來，特此向關心她的朋友和粉絲報平安。

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容羨媛曝光全家福

容羨媛更分享家庭照為奶奶集氣，對於奶奶的病情，她表示：「奶奶康復之路將會非常漫長，但佢好叻，意志力好強。」基於病人隱私，她不便透露太多細節，但字裡行間充滿了對奶奶的信心與支持。

最後，容羨媛藉此感謝所有關心奶奶的朋友，並懇請各界人士，如有任何關於中風、幫助康復及保健的資訊，可以透過私人訊息（DM）提供給她。文末她也祝福大家身體健康，事事平安。

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