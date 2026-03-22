前TVB女星遊美國賭城喜遇曾志偉 獲貴賓式招待坐勞斯萊斯 移民前獲獎門人祝福提點回流時機

前《東張西望》主持容羨媛（Fion）自2024年舉家移民加拿大後，轉型為YouTuber，不時在頻道分享生活點滴。近日，她上傳了到美國拉斯維加斯旅遊的影片，不僅行程極盡奢華，更獲一眾巨星前輩熱情招待，星光熠熠的場面讓網民羨慕不已。

容羨媛一家勞斯萊斯專車出入

影片中，容羨媛紀錄了她與家人四日三夜的豪華之旅。從影片第一集可見，他們一家抵達拉斯維加斯後，隨即有專人安排勞斯萊斯專車接送，直達下榻的酒店。容羨媛在片中透露，這次行程獲賭場的朋友貴賓式招待，讓她和家人享受到奢華的體驗。入住酒店後，他們在酒店房稍作安頓，隨後更到著名魔術師Shin Lim的劇場觀看精彩表演，盡顯貴賓待遇。

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賭場晚宴星光熠熠巧遇曾志偉

旅程的第二日，容羨媛一家獲邀出席一場盛大晚宴。晚宴場面盛大，不僅有舞龍舞獅助興，現場更是星光熠熠。容羨媛在晚宴上驚喜地遇見了她的前上司曾志偉。曾志偉當晚擔任晚宴司儀，在台上表現風趣，更以廣東話及普通話祝賀來賓「馬年行大運」。

除了曾志偉外，同場還有多位香港藝人，包括殿堂級歌手鍾鎮濤（B哥哥）上台獻唱，將現場氣氛推至高潮。容羨媛亦把握機會與邵美琪、黃博、樂易玲等前輩合照，儼如一場小型老友聚會。

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容羨媛與曾志偉關係好

其實在曾志偉擔任TVB高層時，便對《東張西望》的一眾主持疼愛有加。在容羨媛移民離港前，曾志偉曾在鏡頭前溫馨祝福她：「希望你去到嗰度就會開心，有乜嘢唔開心就再返嚟，我哋大家畀個祝福佢。」此次在異地重逢，兩人依舊熱情地合照留念，足見感情深厚。

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