曾志偉秘飛溫哥華跟前港姐冠軍團年 表現親暱女方難禁仰慕目光 紅光滿面飲飽食醉

現年72歲、前TVB總經理曾志偉，在早前的《萬千星輝頒獎典禮》中獲頒「萬千光輝榮譽傳奇」大獎後，正式宣布卸下TVB總經理一職。入行多年的他，在圈中人緣甚佳，他每年的生日宴，例必星光熠熠，媲美台慶。近日新春佳節，曾志偉飛到溫哥華探望好友，竟然是2007年的港姐冠軍張嘉兒，一起吃團年飯外，二人又拍片跟網民拜年，曾志偉卸下重擔後，四圍飛跟好友敘舊，把酒言歡，享受人生。

曾志偉飛溫哥華探望張嘉兒

張嘉兒近年淡出幕前，一家四口回流至溫哥華生活，她更當上了地產經紀，不時拍片分享近況外，亦推介了多個筍盤，早前提供的揀校攻略，連大律師朱千雪也認同讚好，大感興趣。張嘉兒跟圈中人一直保持聯絡，曾志偉不用再當總經理後，多了時間四圍飛。曾到加拿大客串電影《選美兄弟班》，近日他又到了溫哥華探望好友張嘉兒，並拍片跟大家拜年。

張嘉兒跟曾志偉團年後再拜年

張嘉兒在IG分享跟曾志偉見面，一起吃團年飯，在片中二人分別跟網民拜年，張嘉兒率先送上祝福：「我現在做了地產經紀，希望大家家肥屋潤，出入平安」，期間她忍不住向曾志偉投以極度仰慕的目光；之後到曾志偉跟大家拜年，「我不是地產經紀，也祝大家新年快樂，恭喜發財」。

曾志偉卸任後跟各方好友飯局

片中的曾志偉笑容燦爛，表情輕鬆，紅光滿面，感覺亦年輕不少，他曾形容在擔任總經理的任期內身心俱疲，甚至一度「迷失自我」。如今無官一身輕的他，真正可以無牽無掛，盡情享受人生。早前他被拍到與譚詠麟、黃日華等明星足球隊老友在內地歡聚後，早前又自掏腰包，宴請他一手催生的王牌節目《中年好聲音》的一班台前幕後工作人員及參賽者食飯。近日再飛到溫哥華探望張嘉兒一家，可見曾志偉雖然退下來，仍是重情重義，不忘昔日戰友。

