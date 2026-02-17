Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曾志偉秘飛溫哥華跟前港姐冠軍團年 表現親暱女方難禁仰慕目光 紅光滿面飲飽食醉

影視圈
更新時間：19:30 2026-02-17 HKT
發佈時間：19:30 2026-02-17 HKT

現年72歲、前TVB總經理曾志偉，在早前的《萬千星輝頒獎典禮》中獲頒「萬千光輝榮譽傳奇」大獎後，正式宣布卸下TVB總經理一職。入行多年的他，在圈中人緣甚佳，他每年的生日宴，例必星光熠熠，媲美台慶。近日新春佳節，曾志偉飛到溫哥華探望好友，竟然是2007年的港姐冠軍張嘉兒，一起吃團年飯外，二人又拍片跟網民拜年，曾志偉卸下重擔後，四圍飛跟好友敘舊，把酒言歡，享受人生。

曾志偉飛溫哥華探望張嘉兒

張嘉兒近年淡出幕前，一家四口回流至溫哥華生活，她更當上了地產經紀，不時拍片分享近況外，亦推介了多個筍盤，早前提供的揀校攻略，連大律師朱千雪也認同讚好，大感興趣。張嘉兒跟圈中人一直保持聯絡，曾志偉不用再當總經理後，多了時間四圍飛。曾到加拿大客串電影《選美兄弟班》，近日他又到了溫哥華探望好友張嘉兒，並拍片跟大家拜年。

相關閱讀：TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬

張嘉兒跟曾志偉團年後再拜年

張嘉兒在IG分享跟曾志偉見面，一起吃團年飯，在片中二人分別跟網民拜年，張嘉兒率先送上祝福：「我現在做了地產經紀，希望大家家肥屋潤，出入平安」，期間她忍不住向曾志偉投以極度仰慕的目光；之後到曾志偉跟大家拜年，「我不是地產經紀，也祝大家新年快樂，恭喜發財」。

曾志偉卸任後跟各方好友飯局

片中的曾志偉笑容燦爛，表情輕鬆，紅光滿面，感覺亦年輕不少，他曾形容在擔任總經理的任期內身心俱疲，甚至一度「迷失自我」。如今無官一身輕的他，真正可以無牽無掛，盡情享受人生。早前他被拍到與譚詠麟、黃日華等明星足球隊老友在內地歡聚後，早前又自掏腰包，宴請他一手催生的王牌節目《中年好聲音》的一班台前幕後工作人員及參賽者食飯。近日再飛到溫哥華探望張嘉兒一家，可見曾志偉雖然退下來，仍是重情重義，不忘昔日戰友。

相關閱讀：前港姐冠軍張嘉兒移民加拿大釀公關災難！推薦補習班惹網民群起負評

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
影視圈
5小時前
前TVB兒童節目主持太太曝光超級豪宅 巨型客廳擁180度無敵海景 露台可踩單車如小型公園
前TVB兒童節目主持太太曝光超級豪宅 巨型客廳擁180度無敵海景 露台可踩單車如小型公園
影視圈
6小時前
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
即時中國
10小時前
新年北上避開高峰！3招實時睇深圳8大口岸出入境人流 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣口岸開放時間一文睇
新年北上避開高峰！3招實時睇深圳8大口岸出入境人流 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣口岸開放時間一文睇
旅遊
9小時前
年初一飲茶必看！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
年初一飲茶必睇！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
飲食
2026-02-16 18:18 HKT
78歲汪明荃大紅大紫賀馬年  氣色絕佳狀態驚人  一特徵疑暗藏健康隱患：阿姐要休息多啲
78歲汪明荃大紅大紫賀馬年  氣色絕佳狀態驚人  一特徵疑暗藏健康隱患：阿姐要休息多啲
影視圈
9小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
2026-02-16 11:30 HKT
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋貼通告禁收 網民：住戶自願比可以 ICAC咁規定...
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋貼通告禁收 網民：住戶自願比可以 ICAC咁規定...
生活百科
10小時前
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
投資理財
9小時前