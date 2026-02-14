TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬

今日（2月14日），「TVB盃賽馬日」在沙田馬場隆重舉行，TVB派出大批藝員到場支持，星光熠熠，TVB娛樂新聞台也在YouTube頻道直播場內畫面。早前宣布卸任總經理（節目內容營運）一職的曾志偉，轉任諮詢委員會召集人後首現身TVB公開活動，成為全場焦點。而之前屢在受訪時暗寸TVB而惹爭議的陳百祥，今日亦與太太黃杏秀低調現身。

曾志偉與管理層同坐證影響力

從現場照片可見，曾志偉穿上一套深藍色西裝，精神奕奕地與其他高層、嘉賓交流，更接受《東張西望》訪問。儘管職位有所變動，曾志偉依然穩坐核心管理層，與汪明荃及一眾高層同台，並在台下同桌用餐，顯示其在公司依然地位舉足輕重。曾志偉接受《東張西望》訪問時，笑說：「你知唔知我今日以咩身份出席？係賭徒呀！」

而「阿姐」汪明荃則以一身喜慶的紅色套裝亮相，貴氣十足。作為TVB的「鎮台之寶」，阿姐盡顯敬業精神，全日無懼日曬，在場內四處走動。她全程笑容滿面，對於賓客的合照要求更是來者不拒，親民作風大受歡迎，足見其崇高地位。

譚俊彥大騷流利英語

此外，身為視帝的譚俊彥及花旦龔嘉欣亦全程傍實主席許濤，在場內與一眾嘉賓交流。早年在加拿大留學的譚俊彥，更在現場大騷流利英語，與外籍嘉賓對答如流，成功擔當親善角色，成為另一亮點。

樂易玲獲愛將張振朗陪伴

在另一邊，高層樂易玲則有愛將、視帝張振朗陪伴在側，二人在欄邊觀賽時相談甚歡。不過，站在旁邊的上位小花、《東張西望》女神鄧凱文雖然全程緊貼，但似乎未獲樂小姐太多關注，兩人之間幾乎零互動，場面略顯尷尬。

由於今日適逢情人節，大會亦安排了溫馨環節。胡楓（修哥）、何廣沛及陳曉華化身「愛心大使」，在場內向嘉賓派發玫瑰花，為活動增添不少浪漫氣氛。本次賽馬日活動場面盛大，多位TVB藝人盛裝出席，在場內與嘉賓互動，為這個年度盛事增添了不少色彩。