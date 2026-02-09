Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎

影視圈
更新時間：16:30 2026-02-09 HKT
現年72歲、前TVB總經理曾志偉，在早前的《萬千星輝頒獎典禮》中獲頒「萬千光輝榮譽傳奇」大獎後，正式宣布卸下TVB總經理的五年重擔。他曾形容任期內身心俱疲，甚至一度「迷失自我」。如今無官一身輕的他，真正變成了「甩繩馬騮」，盡情享受人生。繼早前被拍到與譚詠麟、黃日華等明星足球隊老友在內地歡聚後，重情重義的曾志偉，始終沒有忘記TVB的昔日戰友。

曾志偉設宴款待《中年好聲音》台前幕後

曾志偉近日自掏腰包，在一家酒家大排筵席，宴請他一手催生的王牌節目《中年好聲音》的一班台前幕後工作人員及參賽者，共聚一堂食年夜飯。從影片中可見，當晚場面非常熱鬧，至少開設了五、六席，超過50人出席，當中包括好友黎芷珊，以及《中年好聲音》的唱將們如周吉佩、黃博、劉洋、李創偉等，眾人歡聲笑語，氣氛高漲。

曾志偉狀態一流請食鮑魚餐

當晚的曾志偉身穿黑色便服，雖然略顯發福，但全程笑容滿面，精神狀態極佳，與他先前形容的「身心俱疲」判若兩人。他熱情地與每一位賓客打招呼、敬酒，盡顯大哥風範。晚宴菜餚亦極為豐盛，席上擺滿了豪華的盆菜，裡面有鮑魚、大蝦、雞肉、西蘭花等，用料十足，誠意滿滿，讓在場所有人都感受到他的慷慨與心意。

支嚳儀幸運抽中大獎 

晚宴的高潮出現在抽獎環節。為了犒勞一眾戰友，曾志偉特意準備了價錢昂貴、極具紀念價值的茅台酒作為抽獎禮物。《中年好聲音》的美女擔當支嚳儀（Gigi）成為當晚的幸運兒，抽中了這份大獎。

支嚳儀獲贈「曾生版」簽名茅台

影片捕捉到，支嚳儀中獎後興奮不已，立刻拿著茅台禮盒請曾志偉簽名。曾志偉亦非常開心，拿起筆在盒上寫下「To 支支」，盡顯對後輩的疼愛。支嚳儀如獲至寶，捧著這支獨一無二的「曾生版茅台」，與曾志偉一同合照，臉上洋溢著幸福的笑容。她事後亦在社交媒體上發文感謝曾志偉：「多謝曾生請吃中聲年夜飯！好豐盛呀！也感恩您創造這麼好的節目給我們圓夢！完全改變我們人生的起點！」

