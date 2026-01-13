Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曾志偉卸任變甩繩馬騮？跟辣妹高難度熱情互動畫面曝光 內地會合譚詠麟包廂狂歡

影視圈
更新時間：09:00 2026-01-13 HKT
發佈時間：09:00 2026-01-13 HKT

現年72歲的曾志偉，在《萬千星輝頒獎典禮2025》中獲頒「萬千光輝榮譽傳奇」大獎後，正式宣布卸下TVB總經理的重擔。告別五年任期的他，形容自己身心俱疲，甚至一度「迷失自我」。不過卸任後的曾志偉彷彿「甩繩馬騮」重獲自由，火速返回內地昆明，與譚詠麟、黃日華等明星足球隊的老友們會合，其狂歡場面被鏡頭一一捕捉。

曾志偉包廂內手舞足蹈

在結束足球友誼賽後，曾志偉與一眾兄弟們在當地的特色飯店包廂內舉行慶功宴。從現場流出的照片可見，卸下一身重擔的曾志偉心情大靚，在酒席間手舞足蹈，開懷大笑，興致高昂時更開心拍掌。

曾志偉與辣妹「叼杯敬酒」

晚宴氣氛熱烈，其中最引人注目的，莫過於極具民族特色的敬酒環節。其中一張照片顯示，一位年輕貌美的女子叼起酒杯「倒身拗後」，而曾志偉則俯身向前以口代手，小心翼翼地淚上嘴巴飲酒。這種被稱為「叼杯敬酒」的特殊文化體驗，引得在場人士熱血沸騰，紛紛拿出手機拍攝，而曾志偉本人更是滿臉通紅，笑吟吟的表情成為全場焦點。

美女包廂內為嘉賓餵酒

此外，現場還有多位身穿民族服飾的美女，排成一列為嘉賓們輪流餵酒，場面繽紛歡快。曾志偉在如此熱情的氛圍下，徹底釋放自我，盡顯其豪爽本色。這次在內地的狂歡，跟曾志偉之前在TVB的五年時間形成強烈對比。曾志偉坦言在TVB的五年總經理任期「太長」，令他身體變差，甚至感到迷失。他表示，過去幾年為了工作，失去了許多私人時間和健康。如今，他選擇回復自由身，與老友相聚，似乎正是為了彌補過去五年所失去的快樂時光。

