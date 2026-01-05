曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB  子女一致反對  認高估自己：以為唔使咁辛苦

曾志偉離職丨曾志偉昨日（4日）於澳門上葡京綜合渡假村舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》宣布卸任TVB總經理一職。回顧曾志偉做TVB總經理任內，他不僅大刀闊斧進行多項改革，近日更在節目中分享了當初接任時的掙扎、曾遭子女反對，以及不為人知的辛酸，好友阮兆祥更揭開他「通處瞓」背後令人動容的真相。

TVB頒獎典禮2025丨曾志偉憶接任TVB總經理初衷

曾志偉曾坦言，重返TVB是出於三大原因。首先，他對這個「土生土長」的地方有著深厚的感情。其次，他認為TVB作為免費平台，肩負著為市民提供資訊和正能量的社會責任。最重要的是，他希望能將從邵逸夫爵士等前輩身上學到的寶貴經驗傳承下去，他説：「我回來是想跟我們現在年輕的一輩，分享以前邵先生教我們的一切。」。在任期間，曾志偉堅持製作節目必須堅守「娛樂性」、「正確資訊」和「正能量」三大原則，並推出了如《聲夢傳奇》、《好聲好戲》等備受好評的節目，為演藝界注入新血。同時，他亦將目光投向大灣區，積極與內地平台合作

相關閱讀：甄志強追思會丨遺孀方心媛哭成淚人 曾志偉任達華等致花牌悼念 林韋辰揭小強手術後急比賽出事

TVB頒獎典禮2025丨曾志偉返TVB遭子女反對

然而，這個決定並非一帆風順。曾志偉在《友乜唔講得》節目中透露，當初曾與子女分享這個想法，但遭到他們一致反對：「佢哋梗係反對啦，話『喂依家先嚟咁辛苦？唔使喇啩！』」他坦言自己也「高估咗我自己」，以為工作不會那麼辛苦，但上任後卻發現完全不是那麼回事，不僅要朝八晚五地打卡上班，更要學會「睇日曆過日子」，與以往自由的工作模式大相逕庭。

TVB頒獎典禮2025丨曾志偉「通處瞓」背後有洋蔥

多年來，曾志偉「通處瞓」的形象深入民心，但好友阮兆祥在節目中為他平反，揭示了背後催人淚下的原因。阮兆祥說：「佢每一次都喺唔同嘅地方瞓著，通常佢瞓著嘅原因係咩呢？係因為佢太攰，同埋佢好多時犧牲自己睡眠時間去睇劇本，睇啲新導演或者新編劇嘅劇本。」

TVB頒獎典禮2025丨曾志偉愛提攜後輩

阮兆祥指出，曾志偉此舉完全是為了提攜後輩，希望能從中發掘有潛質的新人。曾志偉亦補充，這源於他年輕時的經歷：「我哋後生嗰時，最難搵就係老闆，邊個肯畀錢我拍呢？所以到到我自己有能力，我就幫佢哋搵金主。」不過，他提攜新人有一個重要原則：「除咗佢係新導演同有能力之餘，我最緊要覺得佢人係好先，我唔想為我哋嘅行業帶嚟一個唔好嘅人」。

相關閱讀：曾志偉曝光黃金地段「豪宅」睡房望海景 公開生活習慣床頭擺有一儀器助眠