曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯

曾志偉日前在《萬千星輝頒獎典禮2025》台上宣布卸任TVB總經理（節目內容營運）一職。他受訪時坦言，上任5年一直不習慣朝九晚五工作，更笑言因任上市公司高層未能亂說話，感到有些拘謹。而他當晚宣布回復「自由身」後，在慶功宴上即時回歸本色，與頒獎嘉賓林敏驄鬥嘴。

曾志偉與林敏驄即場互寸

曾志偉日前出席《萬千星輝頒獎典禮2025》慶功宴，席間與場內多位藝人交流，回復口沒遮攔的搞笑本色。當他遇上林敏驄，更即場互寸，曾志偉笑指林敏驄為TVB拍攝的《下流上車族》險連累TVB，他開玩笑說：「我哋TVB幾咁危險呀，搵你拍嗰套《上車族》，爭啲搞到TVB啲股票冧咁滯！」林敏驄反駁：「你都傻傻哋，你問吓老世，問吓老世……」

林敏驄：你遲早都要人餵

林敏驄受訪時，更想親手餵曾志偉進食，「快啲食啦，好耐冇餵你食喇，你遲早都要人餵㗎啦！」曾志偉笑說：「大吉利是過你呀！」曾志偉表示會想念一眾同事，更稱隔日就會回TVB探大家，「以前做總經理，咁又唔講得、咁又唔講得……得喇，我會掛住你哋嘅，我會成日返嚟。」

TVB頒獎典禮2025漏網鏡頭逐格睇？