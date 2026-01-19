Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？

影視圈
更新時間：10:00 2026-01-19 HKT
發佈時間：10:00 2026-01-19 HKT

日前群星出席香港藝能娛樂集團成立40周年暨特高娛樂成立20周年晚宴，現場巨星雲集，幾乎聚集了香港演藝界大半的明星，場面熱鬧非凡，陣容甚至超越了許多大型頒獎典禮。當晚出席的嘉賓陣容極其鼎盛，包括周潤發、劉德華、譚詠麟、曾志偉、洪金寶、任達華、黃日華、苗僑偉、鍾鎮濤、李克勤、楊千嬅、何家勁、林家棟等過百位演藝圈名人。眾星在場內熱情交流、合影留念，氣氛熱烈，彷彿一場盛大的老友聚會。

周潤發登台致辭風采依然

晚宴的一大亮點，是影帝周潤發的驚喜現身。現年70歲的周潤發頂着滿頭銀髮，身穿休閒裝束上台為晚宴致辭，言談風趣幽默，瀟灑的巨星魅力引得全場歡呼。

除了星光熠熠的嘉賓，晚宴還上演了多場精彩的音樂表演。「校長」譚詠麟成為全場最忙碌的歌手之一，不僅與「左麟右李」拍檔李克勤、溫拿等老友同台合唱，他亦邀楊千嬅上台獻唱了其代表作《野孩子》，將現場氣氛推向高潮。

相關閱讀：曾志偉卸任變甩繩馬騮？跟辣妹高難度熱情互動畫面曝光 內地會合譚詠麟包廂狂歡

陳百祥缺席引揣測

然而，在網上流傳的眾多星光熠熠的合照中，似乎未見譚詠麟的好兄弟「阿叻」陳百祥的身影。二人昔日情同手足，如今在如此重要的場合失場，不禁引發網民好奇，猜測他們多年的兄弟情誼已大不如前，甚至「比普通朋友也不如」。

相關閱讀：陳百祥自稱提攜佘詩曼 驚爆四屆視后家事：得我知邊個係佢老竇 曾積怨阿佘被公然「問候」

眾星為胡楓賀壽場面溫馨

晚宴最溫馨感人的一幕，莫過於全場為資深藝人胡楓（修哥）慶祝94歲生日。劉德華、譚詠麟、曾志偉等多位巨星特別邀請胡楓上台，並由劉德華和譚詠麟領唱生日快樂歌。在眾人的祝福聲中，胡楓許下生日願望並切下蛋糕，場面充滿了歡笑與感動，盡顯香港演藝圈敬老尊賢的優良傳統。

相關閱讀：譚詠麟牛津學霸私生子隱居加拿大年薪百萬 《東周刊》獨家爆譚曉風搞加密貨幣成就非凡

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
2026-01-17 17:47 HKT
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
影視圈
17小時前
前童星意外枉死街頭終年33歲 被拖行一個街口慘死 警方公開CCTV曝光生前最後畫面
前童星意外枉死街頭終年33歲 被拖行一個街口慘死 警方公開CCTV曝光生前最後畫面
影視圈
15小時前
特朗普本周迎執政一周年 諸多政策擾全球 專家料「拋售美國」交易浮現
特朗普本周迎執政一周年 諸多政策擾全球 專家料「拋售美國」交易浮現
宏觀經濟
5小時前
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
00:59
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
影視圈
13小時前
渣馬2026︱殉職消防何偉豪原定跑半馬 同袍帶號碼布完成心願 未婚妻發帖感謝
渣馬2026︱殉職消防何偉豪原定跑半馬 同袍帶號碼布完成心願 未婚妻發帖感謝
突發
1小時前
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
旅遊
19小時前
渣馬｜ 周潤發陪鮑起靜轉跑10公里 率「幾百歲」明星隊齊衝線
即時體育
23小時前