周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？

日前群星出席香港藝能娛樂集團成立40周年暨特高娛樂成立20周年晚宴，現場巨星雲集，幾乎聚集了香港演藝界大半的明星，場面熱鬧非凡，陣容甚至超越了許多大型頒獎典禮。當晚出席的嘉賓陣容極其鼎盛，包括周潤發、劉德華、譚詠麟、曾志偉、洪金寶、任達華、黃日華、苗僑偉、鍾鎮濤、李克勤、楊千嬅、何家勁、林家棟等過百位演藝圈名人。眾星在場內熱情交流、合影留念，氣氛熱烈，彷彿一場盛大的老友聚會。

周潤發登台致辭風采依然

晚宴的一大亮點，是影帝周潤發的驚喜現身。現年70歲的周潤發頂着滿頭銀髮，身穿休閒裝束上台為晚宴致辭，言談風趣幽默，瀟灑的巨星魅力引得全場歡呼。

除了星光熠熠的嘉賓，晚宴還上演了多場精彩的音樂表演。「校長」譚詠麟成為全場最忙碌的歌手之一，不僅與「左麟右李」拍檔李克勤、溫拿等老友同台合唱，他亦邀楊千嬅上台獻唱了其代表作《野孩子》，將現場氣氛推向高潮。

陳百祥缺席引揣測

然而，在網上流傳的眾多星光熠熠的合照中，似乎未見譚詠麟的好兄弟「阿叻」陳百祥的身影。二人昔日情同手足，如今在如此重要的場合失場，不禁引發網民好奇，猜測他們多年的兄弟情誼已大不如前，甚至「比普通朋友也不如」。

眾星為胡楓賀壽場面溫馨

晚宴最溫馨感人的一幕，莫過於全場為資深藝人胡楓（修哥）慶祝94歲生日。劉德華、譚詠麟、曾志偉等多位巨星特別邀請胡楓上台，並由劉德華和譚詠麟領唱生日快樂歌。在眾人的祝福聲中，胡楓許下生日願望並切下蛋糕，場面充滿了歡笑與感動，盡顯香港演藝圈敬老尊賢的優良傳統。

