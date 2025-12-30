Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

譚詠麟牛津學霸私生子隱居加拿大年薪百萬 《東周刊》獨家爆譚曉風搞加密貨幣成就非凡

更新時間：10:00 2025-12-30 HKT
發佈時間：10:00 2025-12-30 HKT

現年75歲的「樂壇校長」譚詠麟（阿倫）有兩名伴侶，除了老婆楊潔薇（莎莉）之外，他亦與「紅顏知己」朱詠婷（Wendy）育有一名獨子譚曉風（Howard）。最新一期《東周刊》獨家爆現年約32歲的譚曉風隱居加拿大溫哥華，並在創科業闖出自己的一片天。他目前於一間Web3初創公司擔任高級軟件工程師，專注於開發數碼錢包和密碼學協議等。

譚詠麟兒子牛津碩士畢業再進修

譚詠麟兒子譚曉風多年來行蹤神秘，他自小品學兼優，不只遺傳了父親的音樂天份，更是一名學霸。譚曉風畢業於英國牛津大學，取得工程科學碩士學位，其後更到美國普林斯頓大學進修。畢業後，譚曉風獲得多家公司招攬，最終選擇在加拿大遊戲公司Axiom Zen任職工程師，該公司客戶包括NASA、Microsoft等。

譚曉風主理「加密貓」一舉成名

譚曉風在Axiom Zen任職期間，曾接手主理全球首款基於以太坊區塊鏈的NFT遊戲「加密貓」（CryptoKitties）。該遊戲推出後旋即引發熱潮，一度佔據以太坊網絡超過16%的交易流量，可見其受歡迎程度。

譚曉風年薪百萬不靠父蔭

譚曉風憑藉自身努力，在事業上取得驕人成就，年薪早已過百萬港元。他曾於Amazon等4間科技公司任職，並開設自己的公司，不斷累積經驗。 

雖然與家人分隔兩地，但譚曉風與爸爸譚詠麟的關係依然密切。譚詠麟不時飛往加拿大探望兒子，並經常透過視像聯繫感情。對於兒子的成就，譚詠麟感到相當自豪，但他從不干預兒子的發展，讓他自由選擇自己的人生路。

