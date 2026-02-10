Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曾志偉新抱王敏奕曾傳婚變 罕談結婚「七年之癢」一原因欲減見面時間  原生家庭影響大拒生B

現年34歲、有「TVB最靚家嫂」之稱的王敏奕（Venus），近年事業得意，在《萬千星輝頒獎典禮2025》中，憑藉台慶劇《新聞女王2》「劉艷」一角，勇奪「最佳女配角」，人氣高漲。事業攀上高峰，但她與著名導演曾國祥的婚姻生活卻一直保持低調。2026年將迎來結婚7周年，王敏奕近日罕有地接受傳媒訪問，大談「七年之癢」，二人極為「非一般」的婚姻取向，再次引起外界對二人關係的關注。

王敏奕談婚姻想學識失聯

王敏奕談起與曾國祥的婚姻，承認雙方為了拓展事業都處於極度忙碌的狀態，但亦表示「無論幾忙都會見嘅」。王敏奕直言和丈夫各自都需要自己的「me time」，甚至覺得要反過來學習「失聯的藝術」。Venus解釋：「人應該有自己的空間去思考，每一刻去傾偈、Check住，其實你是沒有辦法想到自己想做的事，或者創作不到。」她認為，特別是作為導演的曾國祥，更需要大量的創作空間去閱讀、看電影，因此獨立思考的時間對他至關重要。這種寧願各自精彩，也不願時刻綑綁的關係，在藝人夫妻中顯得相當「非一般」。

王敏奕拒為放閃而活

她坦言近年已甚少在社交媒體「放閃」，認為很多時社交媒體變成一種要向外界展示特定狀態的壓力，「但你看到的東西都只是一面」。她不希望刻意只給人看到片面，更想保留自己「立體」的真實世界。

王敏奕受媽媽影響拒做少奶奶

王敏奕獨特的婚姻觀，深受其母親影響。她憶述，媽媽是一個非常努力工作的職業女性，一手養大她。這個成長背景讓她覺得「一個女性去工作，是一個很值得尊重的一件事」。因此，她從沒想過婚後就要放棄事業做少奶奶，「如果你叫我日日坐喺屋企數手指，真係唔得」。她形容自己是一個需要不斷思考生命有何意義、不能「虛度光陰」的人，事業和工作是她實現自我的重要部分。

王敏奕曾國祥有共識唔生B

對於生育下一代，王敏奕坦承與曾國祥早有共識，會將時間花在彼此的工作和生活上，而非追求家裡有小朋友的熱鬧。雖然媽媽也渴望抱孫，但Venus認為「人要活在自己的計劃」，不能活在別人的期望中。

王敏奕湊大弟弟怕了生B？

這個決定，源於她自幼湊大弟弟的經歷。她笑言，自己對小朋友的憧憬，並非只有「很可愛」的原始感覺，因為親手帶大弟弟，讓她深刻體會到「是一個很大的責任，也是一個很長時間的責任」。她會實際地考慮到小朋友長大後的種種問題，這份過於「理性」的思考，也讓她對生育抱持更審慎的態度。

王敏奕曾國祥曾傳婚變

王敏奕與曾國祥近年聚少離多，外界一直盛傳兩人婚姻出現問題。2022年，Venus突然刪走IG上的夫妻合照，更傳她洗掉手指上的「婚戒」紋身，婚變消息甚囂塵上。當時Venus回應指雙方沒問題，紋身只是因拍劇需要暫時遮蓋。她亦坦言，夫妻經常分隔兩地，加上疫情需要隔離，維繫感情確實不易，幸好兩人已捱過最艱辛的日子。

