前TVB移加主持容羨媛心血一夜清空 淚崩直播求救被老公嘲：返香港做《東張西望》囉

前《東張西望》主持人容羨媛（Fion）近年移居加拿大，主力經營社交平台及YouTube頻道，與粉絲分享生活點滴。3月4日本是她42歲的生日，卻收到一份最糟糕的「生日禮物」——其經營多年、擁有超過2萬粉絲的IG帳戶竟無預警被官方停用，讓她瞬間崩潰，她昨日（5日）在YouTube直播中表示：「我真係喊咗出嚟呀，點會咁……點可以突然話冇就冇，唔畀上訴，唔知死因係咩。」連尋求「上訴」的機會都沒有，令她感到徬徨。

容羨媛生日收IG被停用消息

事發突然，容羨媛在生日當天一早醒來，發現無法登入IG，隨後彈出「We've disabled your account（我們已停用您的帳戶）」的通知。根據她公開的IG通知截圖的說明，她的帳戶或其活動「不符合社群守則」，因此帳戶已被停用，並且無法再訪問。當嘗試進入其IG主頁時，頁面僅顯示「Sorry, this page isn't available（抱歉，此頁面不可用）」。

容羨媛心血毀於一旦淚灑求助

容羨媛隨即在YouTube開啟直播，落淚地向粉絲求助。她在影片中情緒激動，多次哽咽及淚灑，表示完全不知道自己違反了哪條規則。容羨媛回憶最近分享過的IG帖文，只有發布過慶祝元宵節吃湯丸等照片，覺得並沒有違規或敏感內容。容羨媛痛心地說，IG帳戶不僅是她與粉絲互動和工作的平台，更承載了她多年的生活回憶，包括與丈夫的點滴、小朋友的成長紀錄以及無數珍貴的相片和影片。她表示：「咁而家話冇就冇，我要由零開始？我裏面做咗啲我覺得自己幾好嘅片，有100k、200k、300k view 嘅，嗰啲全部冇晒，全部過眼雲煙！我今日係我生日，究竟個天想俾一個咩 message 我呢？係咪想俾一個 message 話我聽啲咩呢？我就去諗、去反思，究竟 IG 喺我哋...人生、social media 啦，喺我哋人生當中係...點樣？」她更擔心會影響到已簽訂的合作，對工作造成巨大衝擊。

容羨媛自責告訴子女壞消息

容羨媛亦自責接子女放學時，告訴了他們這個壞消息。她說：「我見到啲小朋友，佢哋好開心見到我生日，然後我講一樣好唔開心嘅嘢。我就諗，我點解咁開心嘅生日，要俾一件咁樣嘅事影響到呢？呢一個係一個 social media，一個 IG，一個...虛無嘅嘢嚟嘅。我點解要因為呢啲唔實在嘅嘢，而影響到我真實嘅生活呢？我最重要嘅人就係我身邊啦！我唔應該因為呢啲嘢，而忽略咗我擁有嘅嘢。」而當她表示：「我已經知道我最重要係咩啦，可唔可以俾返個IG account我呀！」她的老公似乎覺得她太誇張，在旁嘲笑：「痴線！」、「聽日可能YouTube都冇埋呢」、「返香港做《東張西望》囉」、「上《東張》得唔得呀，《東張》幫唔幫到手？」容羨媛笑指，「我轉頭WhatsApp《東張》嘅同事可唔可以幫我啦！」夫妻互動搞笑。

容羨媛上訴無門尋解決方法

更讓她無助的是，IG並未提供任何上訴渠道，只給出「登出」的選項，令她感到走投無路。容羨媛在影片中懇請廣大網民，能提供解決方法，希望能奇蹟般地救回帳戶。目前，關心她的粉絲暫時只能透過她的YouTube頻道「容容Fion親子頻道」及Facebook專頁與她聯繫。網民都希望她能盡快解決問題，重拾生日的快樂。

