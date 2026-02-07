Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB移民女星曝光加拿大醫院天價帳單！母親住院5日索價XX萬：我哋都嚇親，點樣畀啊

影視圈
更新時間：21:00 2026-02-07 HKT
發佈時間：21:00 2026-02-07 HKT

前《東張西望》主持容羨媛已移民加拿大一年多，近日在個人YouTube頻道分享了一次「驚心動魄」的經歷。月前她的媽媽前往加拿大探親，期間突然身體不適，需緊急送院並留醫5日，最終收到一張近4萬加元（約23萬港元）的天價醫療帳單，幸好事前做足一件事，才免於承擔巨額費用。

遊客加國入院每日收費逾2萬港元

容羨媛在影片中詳細拆解了母親作為遊客在加拿大就醫的各項費用。她指出，母親當時因身體不適，需召救護車送往急症室。她公開的帳單顯示，費用名目繁多，令人咋舌，當中包括1,320加元（7,536港元）的急症室登記費，以及每日高達4,200加元（23,980港元）的住院費。此外，僅急症當晚的醫生診金已達1,980加元（11,304港元），住院期間每日巡房還需額外支付150加元（約856港元）。容羨媛計算，母親住院5日，連同各項雜費及醫生費用，總額高達近4萬加元，折合超過23萬港元。她坦言：「當時我哋都嚇親，點樣畀啊？」

容羨媛大讚加國「誠信制度」

雖然帳單金額驚人，但容羨媛對加拿大的醫療系統亦有改觀。她表示，醫院採取「誠信制度」（Honest System），並沒有要求先支付費用才進行治療，甚至允許病人出院後才寄出帳單，並可選擇分期付款，深信病人會信守承諾繳費。不過，這次經歷的關鍵在於母親出發前已購買旅遊保險。容羨媛憶述，當時她們立即聯絡香港的保險公司，雖然大部分旅遊保險以「實報實銷」形式理賠，即需先支付費用再索償，但保險公司在了解情況後，先為她們開設檔案，讓她們有更充裕時間處理文件及索償程序。最終，母親的全部醫療費用都成功索償，順利解決了這次財務危機。

容羨媛藉此經歷提醒所有計劃外遊的市民，尤其是前往醫療費用高昂的國家，緊記一定要買旅遊保險，並要清楚了解保單條款，以備不時之需，才能玩得安心又放心。

容羨媛加國舊屋全面睇？

