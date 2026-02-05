前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」

前TVB男星林子博自2020年喪妻後，攜一對子女移民英國展開新生活。然而，英國政府近日擬修改BNO港人申請永久居留的條件，為許多已移英的家庭帶來巨大憂慮。日前，林子博與李婉華在YouTube頻道「子博在英國」直播中探討此事，他更首次公開自己的「Plan B」，透露若移民政策最終「加辣」，他將有何打算。

林子博質疑英國政府想「走數」

英國政府雖早前澄清「5+1」政策不變，但其諮詢文件建議，未來申請永居的英語要求可能由B1級別提升至B2級別（相當於A-Level程度），並新增12,570英鎊（約13萬港元）的年收入門檻。由於當局未說明新規定是否具追溯力，對於最早在2021年抵英、即將住滿五年申請永居的港人社群，無疑構成極大壓力。

林子博透露，他最快於今年中便可申請永久居留，並已通過入籍考試（Life in the UK）。他與多位受訪港人對此表示強烈不滿，直言若英國當局此刻修改政策，行為等同於「搬龍門」和「走數」。他激動地表示：「彭定康（末任港督）都在議會不停幫香港人發聲……搞錯呀，當初不是講好㗎咩？臨門一腳……大家年中開始拎永居喇，你先臨時改。如果早啲講，人哋就唔會變賣晒香港啲資產！」他指出，許多50歲以上的港人都是賣掉香港物業才舉家遷英，他們有能力、有貢獻，一直自食其力，甚至為英國帶來經濟貢獻，而非尋求福利。

林子博憂新規拆散家庭打亂計劃

林子博特別擔憂新規對家庭結構的衝擊。由於申請永居以個人為單位，他指出：「老公考到（通過英語測試），個老婆考唔到，咁係咪要拆散頭家呢？第二就係，咁老公全職喺度做嘢，咁老婆冇做嘢，咁即係個老婆冇入息啦，咁唔通又要拆散頭家？」他認為，即使有些家庭帶來了足夠資產，但若因沒有固定糧單而被拒絕，實在非常荒謬。而這項政策也直接影響他的家庭。其即將升大學的女兒因已成年，需作為獨立個案申請；兒子的永居資格則取決於他本人能否達標。一旦政策「加辣」，全家人的計劃將被打亂。

鄧健泓移民加拿大身體出事？

林子博Plan B曝光：移民蘇格蘭

面對前景不明朗，林子博在直播中首度披露其後備方案（Plan B）。他表示，萬一將來未能順利取得永居，他會考慮帶同兒子移居蘇格蘭。他解釋，此舉主要是為兒子的學業鋪路。根據蘇格蘭政策，BNO持有人只要在當地住滿3年，其子女便可享受免費大學教育。這與英國形成鮮明對比，若無法取得永居，子女或將需繳付極其昂貴的國際學生學費。在此情況下，他移居蘇格蘭是為了確保兒子能完成高等教育，但已成年的女兒則可能要獨自回港升學，面臨兩難。

