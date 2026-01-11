前TVB男星罕談喪妻後感情生活有暗示？自爆移民生活沉悶「跳老舞」消遣：好多女同學

前TVB男星林子博自太太董燕君不敵癌魔離世後，為一對仔女的前程著想，毅然決定舉家移民英國，展開新生活。專心照顧子女的他，鮮有提及自己的感情狀況。不過，近日他與李婉華在網上直播節目中，罕有地大談擇偶條件，更自爆因在英國感到生活沉悶而去「跳老舞」消遣，沒想到竟有意外發現。

林子博跳舞解悶有驚人發現

林子博坦言早前報名參加了一個拉丁舞班，他笑稱自己純粹是為了消磨時間，他表示：「我去跳老舞呀！我純粹是覺得我生活好悶，搵啲嘢玩吓囉，咁咪跳吓舞囉。」然而，林子博很快便發現這個跳舞班「唔簡單」。他驚訝地表示，原以為大家都是單純去跳舞，沒想到很多人其實是去「搵食」（尋找對象）。

他分享了一件趣事，指自己去年離開英國工作一個月，回來發現同學大部份都已展開戀情，他說：「我返到嚟啊，我啲同學仔……男女全部一pair pair咗啦、拍拖啦！」他透露，甚至連一位70歲的婆婆都成功脫單，令他大感錯愕：「其實有好多女同學㗎，只不過我返嚟已經蘇州過後冇艇搭啦……本來就女多男少，而家就男多女少。阿婆都畀人mark埋，真係好笑啊。我仲話『原來你哋嚟搵食㗎！我好單純嚟跳舞㗎咋！』」

林子博大方分享擇偶條件

有網民見林子博談及對感情事的看法，質疑他有所暗示，更留言問他現時是否單身，但林子傅表示：「我係唔會講。」林子博亦大方談及自己的擇偶條件，他透露，希望選擇年齡介乎45歲至55歲之間的女性，認為最重要是能夠聊得來、沒有代溝。他更發誓不會選擇太年輕的女星，笑指自己有自知之明，一番言論顯得相當務實及真誠，不少網民都祝福他早日找到新伴侶。

