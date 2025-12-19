林子博樂做網絡出氣袋：好小事啫 「AI」留言不痛不癢

前TVB主播林子博移英4年，不時回港探親順道搞下fans club聚會，最近更染指旅遊，變身領隊帶團到吉隆坡。對於外界質疑他「英國撈唔掂又返嚟香港乞錢」，他一笑置之懶理，淡然視為「AI留言」，更笑言不介意成為鍵盤戰士的「出氣袋」：「都控制唔到嘅嘢冇乜所謂啦，惟有係自己做自己嘢，能做出氣袋都屬好事。」 採訪：方騫平 場地：Henry Pub@鴻圖中心

移英4年的前TVB主播林子博，繼今年暑假後又重返，近日因擔任旅遊領隊帶團到吉隆坡而返港，但每次返港都惹來議題，面對網絡聲音，他從容面對：「咪當係AI留言囉，都控制唔到嘅嘢冇乜所謂啦，惟有係自己做自己嘢。」他甚至強調，即使被鍵盤戰士追擊亦不癢不痛，「能夠令佢哋可以開心啲、減到壓，做出氣袋都OK，小事啫。」林子博坦言，若批評者是面對面指責，他必定會「據理力爭反擊」，但對於網絡言論，他觀察到部分人缺乏社交溝通，才會訴諸網絡暴力。他透露今次返港純屬「徇眾要求」帶團，「其實我都唔係幾想做，因為實在太遠程。」

彈性工作守護子女成長

林子博的移民決定，源於2002年經歷喪妻之痛。為帶子女離開傷心地，加上當時租約期滿及子女處於升學關口，他毅然決定轉換環境。移英後，他全職經營YouTube頻道「子博在英國」，每周主持五至六晚網台節目評論娛樂動態。他坦言：「收入同當年TVB差唔多，應付到基本生活費，唔使食老本。」這份工作讓他能彈性照顧子女，過着煮飯、接送、偶爾夾Band的規律生活。

談及一對子女的適應力，林子博笑指他們比自己更快融入。16歲兒子卓楠升讀College電競科後英文顯著進步；女兒詠渝雖獲3間大學取錄，卻因未住滿5年，無法以本地生身份入學，面對國際生每年20多萬港幣的學費，林子博無奈道：「我又唔係有錢人，惟有叫佢停學1年，等明年攞到永居後學費減至9萬蚊1年。」作為開明爸爸，他堅持子女應為興趣讀書，「打機學英文反而更有動力！我只求佢哋快樂畢業，唔會畀壓力。」

