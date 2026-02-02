41歲前港姐為移民耗盡家財？爆要變賣珍藏極不捨 上台賣性感豪購5萬包包慰心靈

現年41歲的袁嘉敏（Candy），在2009年參加香港小姐並奪得「最上鏡小姐」後入行，先後參與TVB劇集的及綜藝節目演出，離巢後轉戰電影，曾在電影《鴨王》一脫成名，可惜只屬曇花一現，反而因是非不斷而受到關注，2023年一度移居英國，雖然她不時大晒在英國的奢華生活，但去年2月宣布回流香港，隨即轉戰內地發展，四出登台及積極經營社交平台。近日袁嘉敏在小紅書分享早前在東京購物的戰利品影片，可見生活依然富貴。

袁嘉敏愛不釋手

袁嘉敏在分享的影片上以「東京購物分享」為主題，並寫道：「2026年的新年我在東京，遇上浪漫的初雪，也遇見了一些心愛的物件，把它們都帶了回家，跟大家分享一下。#我的日常好物分享 #好物分享 #購物 #東京 #日本 #香奈兒 #Chanel」她在片中以普通話講述，指當年決定移居英國，為了減省行李曾忍痛將6、7個名牌包包變賣，直至近年回流香港，坦言十分懷念過往的珍藏，所以今次京之旅收穫很豐富，包包、衫、鞋、香水、梳、化妝品等都有，她在分享的戰利品中，就是她愛不釋手的價值港幣約50,000元的CHANEL 26P新款羊皮手袋，足見她出手極為闊綽。此外，袁嘉敏在片中亦大曬出在當地品嚐的精緻美食及奢華酒店。

相關閱讀：前TVB移英失敗小花出「胸」不利？夜店唱歌魔音嚇窒創低點 低胸造型遭網民狠批：條裙好慘

袁嘉敏內地登台賺人仔

袁嘉敏雖然已回流香港，但甚少公開露面，反而頻頻獲邀到內地登台演出，憑藉昔日香港小姐之名及在影視圈的名氣，加上其出眾的身材，依然深受內地客戶及觀眾歡迎。移居英國失敗的袁嘉敏除了登台賺人仔外，早前更被指靠賣「肉體」維生，出動人間「胸」器開patreon吸引人課金，除了性感內衣外，還有日本浴衣、出浴、睡衣等「中門大開」局部晒雙峰的相片，保守估計每月最少進帳逾6萬。

袁嘉敏身材變迫爆遭揶揄

袁嘉敏除了於網上賣相吸金外，更不時到內地登台開唱，而她的歌衫都十分性感，但近期袁嘉敏身材明顯發福，早前到內地登台，雖然在台上任睇唔嬲，但竟然劣評如潮，白色緊身短裙未能完美展示她的身材，看起來不單美感欠奉，反而有迫爆之感，有人更留言說：「條裙好慘，畀佢撐爆」、「條裙好肉酸，著其他款式應該會好少少」。另外並非唱歌班出身的她，其歌喉亦被網民恥笑，指她於台上貢獻「魔音」。

相關閱讀：袁嘉敏談傳戀富三代風波：佢暗戀我多年，早已「落閘」 有24歲小鮮肉追求卻對母子戀卻步