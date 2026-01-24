前TVB移英失敗小花出「胸」不利？夜店唱歌魔音嚇窒創低點 低胸造型遭網民狠批：條裙好慘

袁嘉敏（Candy）在2009年參加港姐並奪得「最上鏡小姐」後入行，曾經有一段時間活躍娛樂圈，因電影《鴨王》一脫成名，可惜只屬曇花一現，反而因是非不斷而惹人關注，到了2023年移居英國，雖然她不時大晒在英國的奢華生活，但去年宣布回流香港，結束短短一年半的移英生活。

袁嘉敏北上唱歌開口嚇窒全場

移英失敗的袁嘉敏靠賣「肉體」維生，出動人間「胸」器開patreon吸引人課金，袁嘉敏密密更新，除了性感內衣外，還有日本浴衣、出浴、睡衣等「中門大開」局部晒雙峰的相片，保守估計每月最少進帳逾6萬。近日袁嘉敏更北上在夜場唱歌，一開口便嚇窒全場。

袁嘉敏曾表示在內地登台被侮辱

袁嘉敏曾表示在內地登台獻唱時，有人在表演期間觸碰到她的敏感部位，又試過在某地區演出時，主辦方在未經同意下，將不明黏稠液體倒在她身上，令她感到被侮辱，事後質疑對方是否刻意令她的服裝變得透視，不過人總要向前看，袁嘉敏並未因此而放棄內地市場，去年開始北上到夜場唱歌，近日有一段袁嘉敏在內地登台唱歌的片段在小紅書瘋傳，片中看到袁嘉敏身穿白色緊身吊帶短裙獻唱，可惜一開口便遭網民一面倒狠批，皆因她唱功實在令人不敢恭維。袁嘉敏當時唱《喜歡你》，但唱功欠奉，五音不全，歌聲是「魔音」，有網民毫不客氣留言指：「真係唔差，係好X差」、「我一聽完，即係打個冷震，冇計，佢要搵錢，乜嘢job都要接，但上台前，真係要搵人練兩下先？」、「聽倒個吹字即刻醒晒」，甚至有人嘲諷：「著到咁，你唔係同我講，你賣唱功啊。」

袁嘉敏台上任睇唔嬲竟然劣評如潮

身材向來以豐滿見稱的袁嘉敏，即使靠人間「胸」器每月最少進帳逾6萬，雖然今次在台上任睇唔嬲，但竟然劣評如潮，白色緊身短裙未能完美展示她的身材，看起來不單美感欠奉，反而覺得擠擁，有人更留言說：「條裙好慘，畀佢撐爆」、「條裙好肉酸，著其他款式應該會好少少」、「真係唔明，樣唔差身材又好，學歷又ok，點解要將自己搞成咁？」、「唔係咁嘅身裁，晨早俾人剷到上天花板！」、「身材好大媽feel呀！呢啲款大叔就鍾意！」、「咁肥仲着呢種白色裙，完全暴露晒全部缺點。」、「這樣的演出，主辦方都要求回水了吧。」

