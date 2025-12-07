袁嘉敏談傳戀富三代風波：佢暗戀我多年，早已「落閘」 有24歲小鮮肉追求卻對母子戀卻步

性感女星袁嘉敏近日作客ViuTV清談節目《晚吹－怨女俱樂部》，與三位男主持余迪偉、何居倬（Adams）及陳皓雲（Howard）大談心事，內容辛辣！在明晚（8日）播出的一集，袁嘉敏不但再次回應與「富三代」的緋聞，更自爆在內地登台時的驚險遭遇，尺度之大令人咋舌。

袁嘉敏回應富三代緋聞

對於外界一直熱議她與「富三代」的關係，袁嘉敏在節目中還原事件經過。她表示，當初是對方主動聯絡，並向她表白已暗戀多年。兩人相處期間，她承認彼此對話投契，充滿火花，更曾為對方的活動幫忙並收取酬勞。不過，當主持人余迪偉追問二人有否更進一步發展時，袁嘉敏則斬釘截鐵地否認，強調自己早已向對方「落閘」。

袁嘉敏坦言，不喜歡與比自己年輕的男生拍拖，但風趣地透露現時仍有24歲的「小鮮肉」向她示好。她亦直言，與「富三代」的懸殊身份是她卻步的原因之一。

袁嘉敏自揭基層童年

袁嘉敏在節目中談及成長背景，她透露自己來自基層家庭，童年時更曾在木屋區生活。 她形容當時的生活雖然樸素，但田園式的環境令她感到滿足。她又自爆是華富邨街坊，更笑言華富邨「一定有鬼」，引來全場爆笑。

袁嘉敏慨嘆，自己的成長背景與「富三代」截然不同，對方自小有專人服侍，出入有司機接送，甚至可能從未乘搭過公共交通工具。她笑言，對方根本無法想像她在巴士、地鐵中擠迫的日常生活。

袁嘉敏遭非禮兼被潑不明液體

除了感情生活，袁嘉敏亦分享了疫情期間在內地登台的恐怖經歷。 她表示，有一次表演場地設計令觀眾與藝人距離極近，期間她感到有人觸碰其敏感部位。更誇張的是，在另一次演出中，主辦方竟在未經她同意下，將不明的黏稠液體潑到她身上，令她感到被侮辱，更懷疑對方存心想令她的衣服變得透視。

袁嘉敏從未想過嫁入豪門

對於多年來被傳「遭包養」，袁嘉敏坦言，自己從沒想過會成名，甚至覺得即使發生意外也未必有人關心。 因此，她抱著「被寫富貴好過被寫貧窮」的心態去面對種種流言蜚語。 她強調，自己從未想過要嫁入豪門，這與她的性格不符。

