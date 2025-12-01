袁嘉敏「從未有過正式男友」？還原恐怖飯局真相 因走錯一步傳被「包養」

袁嘉敏（Candy）在2009年經吳君提名下參加港姐並奪得「最上鏡小姐」，雖然袁嘉敏曾有一段時間活躍娛樂圈，先後參與TVB綜藝節目與及劇集的演出，離巢後轉戰電影，曾因電影《鴨王》一脫成名，可惜只屬曇花一現，反而因是非不斷而惹人關注。

袁嘉敏語出驚人拋出多個震撼彈

最令人感興趣的事，袁嘉敏在工作量不多的情況，過着富貴生活，不單進駐半山，而且經常周遊列國兼有狂掃名牌，結果惹來被包養傳聞。今年7月移英失敗的袁嘉敏回流返港，出動人間「胸」器開patreon，狂晒超激性感相，搖搖欲墜的上圍一覽無遺。近日袁嘉敏一次過拆解多年來纏繞她的性感、拜金傳聞，更語出驚人拋出多個震撼彈。

袁嘉敏直言「其實冇乜追求者」

袁嘉敏近日接受ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》的訪問，在節目一開始，主持之一的余迪偉笑言要「查證真偽」，率先追問她全身上下是否「天然」，袁嘉敏坦言皮薄怕痛，所以一直不敢做醫學美容，而且強調從小身材已豐滿，還叫主持們可向吳君如及鄒凱光（灘叔）求證，皆因當年剛畢業已被鄒凱光封名為「大波Candy」，余迪偉亦忍不住追問：「咁灘叔係咪驗過你對波？」袁嘉敏直言「其實冇乜追求者」，談到拍拖經歷，她更語出驚人地表示「未試過有一個正式男朋友」，拍性感戲之前足足八年，亦從未試過被異性邀請約會。正因為當時完全無拍拖、無對象，才會決定拍攝性感電影，因為「nothing to lose」。對於當年在電影《鴨王》中全裸演出，袁嘉敏表示因為信任導演王晶，亦覺得展示自然身體並不可恥。

袁嘉敏對三級片產生PTSD

不過，袁嘉敏坦言拍攝時的性愛與裸露場面，比劇本所述更多，其中在遊艇上拍性愛戲的一幕尤其深刻，亦令觀眾將她定型，最終令她對三級片產生PTSD（創傷後遺症）。有次收到劇本要演繹「口交技術出眾」的妓女，袁嘉敏擔心會進一步影響社交圈與家人觀感，加上對「頭塞喺男人大脾之間」難以接受，最後只能婉拒。演出三級片後，不少關於被「包養」的謠言開始流傳，袁嘉敏認為自己當時走錯了一步，就是因為想要私隱而搬到半山，但由於大眾認知半山租金較高，反而令傳媒更容易將她與「被包養」聯想在一起。袁嘉敏更自爆曾有本來純粹吃飯的約會，對方卻突然帶「老闆」出席，自以為她能接受「招待老闆」的安排，她還稱香港有很多富人家曾直接開價希望包養她，令她大為無奈。

