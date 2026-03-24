吳幸美結婚丨《東張西望》主持疑集體缺席婚禮惹揣測？ 網民爆笑熱議：個個咁索點敢請

《東張西望》主持吳幸美昨日（23日）公布與圈外老公Sammy的結婚喜訊，並大方分享婚禮甜蜜照片，獲大批網民祝福。不過，有網民發現，在眾星雲集的婚宴上，卻唯獨不見任何《東張西望》的同事，引發網上熱烈討論。

吳幸美結婚未見《東張》同事到賀？

從吳幸美公開的婚照可見，到場祝賀的圈中人陣容鼎盛，包括李龍基、Joe Junior、方伊琪、譚玉瑛、安德尊、李思捷等眾多前輩及好友，星光熠熠。然而，最令人關注的是，與她朝夕相對的《東張西望》主持團隊卻集體「缺席」，令不少網民好奇他們私下的關係是否如外界所想般融洽。

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《東張》主持集體缺席吳幸美婚禮掀討論

此事迅速成為網上熱話，有網民於連登討論區紛紛留言猜測原因。有網民認為：「同事啫，講唔上係朋友」、「可能關係唔多好」、「同事多數做唔到朋友」，覺得工作夥伴與私下交情不能混為一談。亦有網民抵死地問：「請佢哋拍一集去播？」、「全部都去係唔係要停一晚廠？」，認為可能是為了不影響節目運作。更有留言笑稱，「東張個個咁索點敢請」，笑指吳幸美可能怕老公「變心」，更開玩笑稱，可能是怕《東張西望》團隊的「正義」形象太強，擔心被「尋仇」，《東張西望》主持才不敢聚在一起。

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雖然婚宴上未見《東張西望》同事身影，但吳幸美在IG報喜的貼文下方，其實獲得了大量《東張西望》同事的祝福。包括梁麗翹、Patrick Sir（林溥來）、陳懿德、區永權、阮嘉敏等主持都有留言恭賀，可見他們之間交情依然良好，可能只是因工作或其他原因未能親身到賀。

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網民好奇吳幸美夫婦與謝偉俊交情

此外，婚禮的另一焦點是證婚人由知名律師、前香港立法會議員謝偉俊（Paul）擔任，有網民好奇一對新人與謝偉俊的交情，亦有人認為可能只是單純邀請一位知名律師見證重要時刻。

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