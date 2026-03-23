吳幸美結婚｜「東張女神」首開腔談老公8字形容極甜蜜  初相識就認定對方：我哋好有緣份

今日（23日）TVB節目《東張西望》的「正義女神」吳幸美，在個人IG上驚喜宣布結婚喜訊。她大方分享了多張唯美的婚禮照片，並寫下甜蜜宣言「相愛、相依、相守、直到白頭」，正式與丈夫Sammy攜手步入人生新階段。她接受TVB娛樂新聞台訪問時，以八字形容新婚丈夫，並表示於初相識時已認定對方為Mr Right，希望和對方廝守終身。

吳幸美對老公有讚冇彈

吳幸美今日宣布成為人妻，她接受TVB娛樂新聞台訪問，她表示和對方拍拖1年多就決定結婚，是因為覺得跟另一半甚有緣份，甚至在初相識的時候，已經認定對方，希望和他未來一起生活組建家庭。談到對老公的評價，吳幸美有讚冇彈，並表示認為對方「善良老實、三觀一致」，並強調走在一起之後，每日都過得好開心，所以「過咗年幾就想結婚」。而因為丈夫是圈外人，所以二人決定婚事低調進行。

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吳幸美婚禮現場極溫馨

從照片中可見，吳幸美的婚禮在一個能俯瞰城市景色的戶外天台舉行。 現場以粉色和白色系鮮花為主，打造出一個既浪漫又典雅的花拱門。 在陽光與眾多親友的見證下，一對新人交換戒指、簽署結婚證書，並甜蜜親吻。

吳幸美：以全新人妻身份主持《東張》

入行23年的吳幸美，在家中是獨生女，早年為分擔家計，一直以事業為重，每星期工作長達六至七天，鮮有應酬。她曾在訪問中表示，入行後只談過一次戀愛。如今覓得良緣，許多網民都紛紛送上祝福，替她感到高興，吳幸美亦表示「未來將以全新人妻身份主持《東張》，並承諾繼續努力工作。\

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