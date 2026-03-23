Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吳幸美結婚｜「東張女神」首開腔談老公8字形容極甜蜜  初相識就認定對方：我哋好有緣份

影視圈
更新時間：17:30 2026-03-23 HKT
發佈時間：17:30 2026-03-23 HKT

今日（23日）TVB節目《東張西望》的「正義女神」吳幸美，在個人IG上驚喜宣布結婚喜訊。她大方分享了多張唯美的婚禮照片，並寫下甜蜜宣言「相愛、相依、相守、直到白頭」，正式與丈夫Sammy攜手步入人生新階段。她接受TVB娛樂新聞台訪問時，以八字形容新婚丈夫，並表示於初相識時已認定對方為Mr Right，希望和對方廝守終身。

吳幸美對老公有讚冇彈

吳幸美今日宣布成為人妻，她接受TVB娛樂新聞台訪問，她表示和對方拍拖1年多就決定結婚，是因為覺得跟另一半甚有緣份，甚至在初相識的時候，已經認定對方，希望和他未來一起生活組建家庭。談到對老公的評價，吳幸美有讚冇彈，並表示認為對方「善良老實、三觀一致」，並強調走在一起之後，每日都過得好開心，所以「過咗年幾就想結婚」。而因為丈夫是圈外人，所以二人決定婚事低調進行。

相關閱讀：《東張西望》女神吳幸美結婚老公真身曝光 去年街頭熱吻洩戀情 「金豬上身」貴氣出嫁

吳幸美婚禮現場極溫馨

從照片中可見，吳幸美的婚禮在一個能俯瞰城市景色的戶外天台舉行。 現場以粉色和白色系鮮花為主，打造出一個既浪漫又典雅的花拱門。 在陽光與眾多親友的見證下，一對新人交換戒指、簽署結婚證書，並甜蜜親吻。 

吳幸美：以全新人妻身份主持《東張》

入行23年的吳幸美，在家中是獨生女，早年為分擔家計，一直以事業為重，每星期工作長達六至七天，鮮有應酬。她曾在訪問中表示，入行後只談過一次戀愛。如今覓得良緣，許多網民都紛紛送上祝福，替她感到高興，吳幸美亦表示「未來將以全新人妻身份主持《東張》，並承諾繼續努力工作。\

相關閱讀：吳幸美結婚｜「東張女神」選港姐入行  21歲擔起頭家憾未讓亡父享福 曾飲斷片酒手留血洞

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車資一覽
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽
生活百科
6小時前
銅鑼灣利舞臺初生男嬰棄女廁 送院死亡
銅鑼灣利舞臺初生男嬰棄女廁 送院死亡
突發
2小時前
TVB離巢花旦傳戀富貴猛人生活奢華 半山豪宅擁無敵景觀巨廳深不見底 舊愛破產疑致豪門夢碎
TVB離巢花旦傳戀富貴猛人生活奢華 半山豪宅擁無敵景觀巨廳深不見底 舊愛破產疑致豪門夢碎
影視圈
8小時前
九龍城好彩海鮮酒家結業！ 紮根30年堅持點心不預製 食客不捨：員工好專業
九龍城好彩海鮮酒家結業！ 紮根30年堅持點心不預製 食客不捨：員工好專業
飲食
2026-03-22 16:35 HKT
《東張西望》女神吳幸美結婚老公真身曝光 去年街頭熱吻洩戀情 「金豬上身」貴氣出嫁
《東張西望》女神吳幸美結婚老公真身曝光 去年街頭熱吻洩戀情 「金豬上身」貴氣出嫁
影視圈
1小時前
長者「兩蚊兩折」4.3實行 孫玉菡：料下年度可節省5.5億元 限搭240程明年實施
02:03
長者「兩蚊兩折」4.3實行 孫玉菡：料下年度可節省5.5億元 限搭240程明年實施
社會
6小時前
中年好聲音4丨肥媽狠批卓猷燕：Totally wrong 網民轟評語唔公道 強勁背景曝光天王都Like
中年好聲音4丨肥媽狠批卓猷燕：Totally wrong 網民轟評語唔公道 強勁背景曝光天王都Like
影視圈
19小時前
2元乘車優惠︱4.3起調整為「兩蚊兩折」票價高於$10變「兩折」政府：受惠對象不變
02:03
2元乘車優惠︱4.3起調整為「兩蚊兩折」票價高於$10變「兩折」政府：受惠對象不變
社會
6小時前
加拿大快運航空一架客機在地面與消防車碰撞。
00:44
拉瓜迪亞機場 | 加航快運客機撞消防車 正副機長身亡另2人傷
即時國際
1小時前
港人搭深圳地鐵出閘冇扣錢被鎖App！過來人教路解決方法：因一原因導致｜Juicy叮
港人搭深圳地鐵出閘冇扣錢被鎖App！過來人教路解決方法：因一原因導致｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-22 13:00 HKT