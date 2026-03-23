《東張西望》女神吳幸美結婚老公真身曝光 去年街頭熱吻洩戀情 「金豬上身」貴氣出嫁

今日（23日）TVB節目《東張西望》41歲主持吳幸美在IG驚喜宣布結婚喜訊，並大方分享了多張唯美的婚禮照片，寫下甜蜜宣言：「相愛、相依、相守、直到白頭」，正式與丈夫Sammy攜手步入人生新階段。

吳幸美浪漫婚禮照曝光

從照片可見，吳幸美的婚禮在一個能俯瞰城市景色的戶外天台舉行。現場佈置以粉色和白色系鮮花為主，打造出一個既浪漫又典雅的花拱門。在陽光與親友的見證下，一對新人交換戒指、簽署結婚證書，並一同切結婚蛋糕，場面溫馨感人。

在證婚儀式上，吳幸美身穿一襲純白的貼身婚紗，長袖採用了精緻的蕾絲透膚設計，配上簡約的珍珠項鍊和飄逸的長頭紗，整體造型高貴而優雅，盡顯新娘子的幸福與美麗。新郎Sammy則穿上淺色西裝配搭煲呔，顯得十分帥氣。

吳幸美婚宴換傳統紅裙金豬金鐲顯氣派

在晚上的婚宴中，吳幸美換上了一套喜氣洋洋的紅色晚裝。裙子的上半身綴滿了閃亮的珠片，非常奪目。按照傳統，她身上掛滿了金器，包括一隻份量十足的金豬牌和數對龍鳳金鐲，貴氣十足，象徵著福氣滿滿。新郎也換上黑色燕尾服，與新娘的紅裙十分相襯。婚宴背景板上寫著「Amy & Sammy」，現場星光熠熠，氣氛熱鬧，圈中好友如肥媽（Maria Cordero）也是座上客，並與新人一同高歌，為婚禮增添不少歡樂。

吳幸美在帖文中充滿愛意地寫道：「我會與另一半攜手努力，共同建立屬於我們的家。」字裡行間流露出對未來的期盼和成為人妻的喜悅。

相關閱讀：東張女神選舉出爐！新咪神港姐入圍三甲 種子選手吳幸美李旻芳順利當選

吳幸美戀情早有蹤跡

吳幸美自2003年參選港姐入行，出道22年來感情生活一直非常低調，鮮有緋聞。她早年曾自爆入行後僅拍過一次散拖，前年在運程節目上更透露自己仍是單身。然而，女神原來在今年初已悄悄封盤！

去年8月，《東周刊》曾拍得吳幸美與一名戴眼鏡的男士（即新郎Sammy）在將軍澳十指緊扣地逛街。當時兩人正值熱戀期，愛得非常痴纏，在人來人往的家品店內也情不自禁化身「接吻魚」親吻，被《東周刊》形容為「兩小時內咀足20次」，可見當時已愛得火熱。如今戀情開花結果，實在可喜可賀。

相關閱讀：吳幸美回鄉探親孖辮Look瞬間減齡十年！ 東張女神素顏靚過化妝