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吳幸美結婚丨婚禮星光熠熠賓客陣容曝光 謝偉俊任證婚人 兩大歌后獻唱變迷你演唱會

影視圈
更新時間：17:00 2026-03-23 HKT
發佈時間：17:00 2026-03-23 HKT

TVB資訊節目《東張西望》主持吳幸美今日（23日）在社交平台宣布已為人妻喜訊，與圈外男友Sammy拉埋天窗，並分享多張婚禮的照片，透露由謝偉俊做證婚律師。在婚宴上更是星光熠熠，獲大批圈中好友到賀，場面熱鬧。

吳幸美賓客多為前輩

從吳幸美公開的照片所見，出席婚禮有謝偉俊和白韻琹，而婚宴更是娛樂圈前輩聚會，當中見到有李龍基、Joe Junior、方伊琪、王俊棠、何國材（十一哥）、陳浩德等，而譚玉瑛、安德尊、鄭世豪、李思捷已屬較年輕。賓客之中還見到前《警訊》主持麥振江與前新聞主播女兒麥詩敏出席。

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吳幸美在婚宴上換多套晚裝，其間見到肥媽（Maria Cordero）與李麗霞（黑妹）非常畀面，二人大開金口唱歌祝賀，吸引不少賓客舉起手機拍攝，為婚禮增添歡樂氣氛，如小型演唱會一樣。

吳幸美去年曝光戀情

吳幸美於2003年參加《香港小姐競選》後加入TVB，多年來在主持崗位上表現出色，尤其在《東張西望》的採訪工作而為人熟知。《東周刊》曾在去年8月曝光吳幸美與眼鏡男將在軍澳十指緊扣行街，二人更愛得痴纏，一度情不自禁在家品店親吻，打得火熱，而男方正是新郎Sammy。

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