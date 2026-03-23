吳幸美結婚｜「東張女神」選港姐入行  21歲擔起頭家憾未讓亡父享福 曾飲斷片酒手留血洞

現年41歲的吳幸美宣布結婚，得到了廣泛祝福。2003年港姐出身的吳幸美，落選後因酷似當年的花旦吳美珩而有機會加入TVB，在2009年開始任《東張西望》外景主持兼擔任主播，雖然期間有參與劇集和大型綜藝節目主持工作，但她最令人留下深刻印象的，必屬為節目搏到盡的出色表現，她不僅試過親身試「斷片酒」，更曾打針入手臂3厘米留下血洞，專業精神毋庸置疑！

吳幸美曾親試「斷片酒」

吳幸美從2009年開始，任《東張西望》外景主持兼主播，曾因訪問「睇住啊」大叔成為網絡熱話，又試過親身上陣試斷片酒。雖然她本身不飲酒，但仍硬着頭皮頂住上，最後醉了要同事送她回家，後來贏得「測試專員」的稱呼。

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吳幸美封「東張正義女神」

吳幸美的「東張正義女神」形象深入民心，更入圍2022年初的《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女主持」的最後5強。她試過到將軍澳屋邨追訪在公園自瀆怪叔叔，又去過藍田採訪半天吊男童的公公，而到了去年《健康新聞報道》，吳幸美為測試空肚食大量荔枝是否真的會引致血糖低，竟預先在手臂上裝了「連續血糖監測儀」，內裏的針長長度至少3厘米，打入手臂非常疼痛，到拔出來時傷處更瘋狂標血並留下血洞。吳幸美早前受訪時曾表示，覺得難得公司給她這機會，作為藝人必定盡力嘗試。

吳幸美為工作廢寢忘餐難搵對象

吳幸美19歲時曾參選港姐時，父母給予百份百支持，讓她停學參選兼允許女兒加入娛樂圈工作，為了報答父養育之恩，幸美21歲擔起養家的責任，努力工作，從不放棄任何一個工作機會，試過一星期工作7天，2至3日不睡覺不停工作更是閒事。吳幸美為撐起頭家達而廢寢忘餐，認識人的機會自然不多，早年她曾表示只曾在求學時試過puppy love，入行後只拍過一次散拖，從沒正式踏入愛河。

吳幸美遺憾未能讓亡父享福

另外，吳幸美曾被當時麥浚龍的公司睇中，想簽她做歌手，但幾經考慮，最後決定放棄，專注向主持和演員方向發展。吳幸美努力工作終得到回報，事業蒸蒸日上，可惜她爸爸在2019年年病逝， 令吳幸美因未能讓爸爸享福而感到遺憾，所以她更加要多花時間陪伴媽媽，這是她對爸爸的承諾。

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