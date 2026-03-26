東張西望｜馬斯克婆婆兇東張團隊：我就攞刀出嚟  識破被騙仍再被呃多廿萬  誓到美國追債

一名近80歲的香港老婦，於網上錯信結識美國首富馬斯克，深信對方會送贈Tesla名貴汽車及數十萬獎金，故此不斷向對方過數付運費。其兒子阿輝見母親跌落無底深潭，故此決定報東張。今晚《東張西望》繼續報道這名婆婆的遭遇，雖然她最後亦承認跌入「假馬斯克圈套」，卻因為希望追回巨額金錢而跌入一個又一個的呃錢陷阱，最後她損失的金額，遠較阿輝所知道的多。

婆婆發難叫東張團隊咪多事

昨晚一集講到阿輝搜得其母的一叠過數單據，知道媽媽已經損失5萬元，報東張之後，其母雖聽完主持林映輝苦勸，不過仍豪言「啲錢係我嘅、使晒唔關你事」。今集東張團隊繼續找婆婆了解情況，她卻突然大發雷霆，不止向東張工作人員爆粗，更嬲得表示「如果我個仔唔喺度，我真係攞把刀出嚟」。

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婆婆向「同路人」吐苦水

婆婆發惡的原因，是因為「馬斯克」到了限期仍未有送出名車和現金，已令婆婆開始對事件起疑。之後林映輝就扮另一位深陷「馬斯克騙局」的受害人跟婆婆聯絡，當輝仔問對方是否損失了5萬元，婆婆才講出真話：「我係你3倍有多呀，我冇咗16萬！」。

婆婆墮無間呃錢騙局

雖然婆婆慢慢意識到被騙徒呃錢，但騙徒就「捉住佢唔放」，表示只要婆婆繼續替他們買點數卡，未來就會送車送錢，婆婆為了保持一絲取回被騙金錢的希望，就繼續跟對方買卡。到後期婆婆已被騙去21萬，但仍然誤信對方再設下的「假扮難民騙局」而再付1萬：「我就係要買張假難民卡，扮係美國人，佢唔知我唔係住喺美國，可能會送車送錢畀我呢！我想攞番啲錢，我冇第二啲辦法」。林映輝指她搵錢搵得好辛苦，不要再被對方呃錢，婆婆就表示：「你點知我搵得辛苦啫！1萬蚊嚟講對我好少㗎咋」。

婆婆誓到美國追債

婆婆之後又同林映輝講，正準備去美國搵騙徒追債：「我自己都識去，唔會唔識路，我會見步行步」。婆婆不斷被呃錢，從她口中得知都起碼損失了22萬，但阿輝仍表示多謝東張：「雖然仲未令到佢徹底停止被呃，但有你哋係咁搵佢，起碼都令到被呃嘅速度慢落嚟」。阿輝呼籲其他香港市民，如果家中有長者被騙，「一定要講到佢哋聽為止，千祈唔好放棄」。

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