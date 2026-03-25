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東張西望｜八旬老婦上網識到美國首富馬斯克？為名車禮物過數5萬  狂鬧兒子：錢使晒我嘅事

影視圈
更新時間：21:57 2026-03-25 HKT
發佈時間：21:57 2026-03-25 HKT

今晚《東張西望》報道，一名近80歲香港老婦，於網上錯信結識美國首富馬斯克，後者指會送贈Tesla名貴汽車予婆婆，但首先要老婦付上運費。她的兒子阿輝知悉後，多次向母親解釋這是一場騙局，不過婆婆卻堅持這是真事，並每天跟網上騙徒無間斷傾談，已經多次向對方過數，總數達5萬元，阿輝無計可施之下決定報東張。

八旬老婦堅信認識美國首富

婆婆雖已年近八十，但卻精通手機運作，自從「結識」馬斯克、並得悉將獲贈名車一部之後顯得十分雀躍，每天都拿着手機跟「馬斯克團隊」溝通，甚至認為自己跟馬斯克本人閒話家常。雖然婆婆表示，如果運費要五千或一萬就不會畀錢，但兒子卻摷到母親已向騙徒頻頻過數，阿輝手上已有母親多張過數單，總數達5萬元。

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八旬老婦賭氣搣糷銀紙

阿輝多次苦口婆心，指這肯定是騙局，明言「人哋係首富，點會同你呢個十萬八千里外嘅阿婆傾偈」，自己「勸又勸過、鬧又鬧過」，更於網上搜得類似的「馬斯克騙局」的新聞，但母親始終堅信真的結識馬斯克，甚至賭氣地在阿輝面前撕爛自己的銀紙：「我依家唔要啲錢喇！」。

八旬老婦：佢仲有幾十萬送畀我

東張團隊之後介入，主持林映輝為免令婆婆起疑，就表示自己是阿輝的朋友，向婆婆登門造訪。婆婆對林映輝表示，手機當中的那個人肯定是馬斯克，並表示除可獲得名車一部外，對方更會送數十萬給自己。林映輝問「你會唔會覺得呢個人係假嘅，只係AI做出嚟嘅機器人」，婆婆就開始情緒激動，當聽到兒子指她已過數5萬元時，婆婆表示：「一年用幾萬蚊算得係咩錢？我都要有娛樂，我理得佢係真定係假啫」，明言那是她自己的積蓄，「我使晒佢都係我嘅事」、「留番喺度咪又係要花畀仔女」，非常頑固。

八旬老婦向東張團隊發難

去到節目尾聲，婆婆更向東張團隊發難，爆粗講「關你哋乜事」，不過東張團隊仍鍥而不捨，希望可以弄醒婆婆，不要將積蓄枉費在騙徒身上，到底婆婆會否迷途知返？就要留意明天的報道。

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