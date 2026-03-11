東張西望丨梁敏巧狙擊「咸濕中佬」獲激讚 狂奔40分鐘勁搏命 資歷可以加入TVB新聞部？

TVB節目《東張西望》近日播出的報導再次掀全城熱話。節目中，一名自稱單親父親的男子在交友軟件上發表駭人言論，不僅聲稱曾與未成年兒子性交，更邀約女網友進行3P，並發送兒童裸照，引發觀眾震驚及憤怒。警方已拘捕一名涉嫌發布兒童色情物品的59歲男子，惟經調查後證實他並無未成年子女，現已獲准保釋候查。除了案情本身，《東張西望》主持梁敏巧的表現也成為網民焦點。在追訪過程中，梁敏巧為了追訪，極為搏命，不惜冒險追出馬路，敬業精神讓不少觀眾留下深刻印象。

梁敏巧跑斜路練出好體能

梁敏巧受訪時坦言過程驚險。她透露由旺角先達廣場附近的時鐘酒店一直追訪至黑布街，跑了40分鐘，期間極度擔心體力不支而跟甩對方。原來她平日熱愛跑斜路練氣，更會邊跑邊唱歌，沒想到這習慣竟在工作中派上用場。梁敏巧表示，初聞案情時感到震驚、錯愕、心痛，因自己極喜愛小朋友，故對此案特別「肉緊」。她憶述在酒店房等候時心情忐忑，擔心自身安全，但追訪開始後便將個人安危置之度外，一心只想盡記者責任問個究竟。

網民激讚梁敏巧

網民普遍對梁敏巧及《東張西望》攝製隊的表現表示讚賞，有網民於Threads留言：「Respect梁敏巧喎，真係要練過下跑先做到，追咗40分鐘…」、「除咗主持跑，成隊攝制隊都好勁，攞住機跑唔易，做個節目有同事埋伏果下勁，好似捉賊」、「梁敏巧做得超级正，一面追，一面用說話迫返呢個人攞返個良心出嚟，做返記者要做嘅嘢，仲有班crew 都追到氣咳都仲追落去，好正，的確係winning team」、「做東張，都要考體能，十分佩服梁敏巧！！proud of you」、「佢直情可以過去TVB新聞部返工」。

梁敏巧畢業於樹仁大學曾任記者

除了梁敏巧的體能受關注，她的背景亦是網民討論焦點。梁敏巧擁有香港樹仁大學新聞及傳播學位，參選香港小姐前，已有兩年記者經驗，加入《東張西望》後已不是第一次因採訪而成為熱話。近年轟動全城的「何伯何太事件」，正是由她負責訪問，其犀利的提問風格當時已備受矚目。

梁敏巧獲封《東張》新台柱

憑藉多次出色的採訪表現，梁敏巧人氣急升，不少網民盛讚她已超越前輩吳幸美，成為《東張西望》的「新台柱」。除了主持工作，她近年亦獲公司安排參與不同類型的節目，例如去年掀起話題的《女神配對計劃》。儘管有多方面發展，許多忠實觀眾仍希望她能繼續留守《東張西望》，為大眾發掘更多真相。

