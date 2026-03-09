Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼

影視圈
更新時間：23:08 2026-03-09 HKT
發佈時間：23:08 2026-03-09 HKT

今晚《東張西望》報道一宗獸父性侵犯年幼兒子的個案。報《東張》的陳小姐，於交友軟件結識一位父親，後者向陳小姐表示，自己有一位14歲的兒子，和太太離婚後就和兒子相依為命，因為兒子開始對性產生好奇，故此希望於網上結識女子，和他及兒子進行「三人行性遊戲」。之後該名獸父更表示自己曾性侵犯兒子，並且向陳小姐發兒子的裸照，極度變態離譜。

獸父網上結識女性和兒子進行三人性行為

陳小姐表示，於網上結識這名獸父，他開宗明義希望邀請女子，跟他和兒子一齊進行性行為，過程中並叫陳小姐對其兒子溫柔一點，並表示「之後我就會加入」。這名獸父表示，跟太太離婚之後，一手帶大兒子，兒子於發育時期開始對性產生好奇，故此希望於網上結識女子以滿足兒子的要求。

獸父當兒子為洩慾工具

陳小姐向《東張》女主持梁敏巧表示，根本這只是獸父的意願，而他對兒子的態度，根本沒當他是親生骨肉，只視他為洩慾工具。陳小姐越聽越心寒：「佢依家係邀請緊人侵犯佢個仔」，雖然覺得很嘔心，但因為想收集更多資料報警，故此就假意繼續和獸父交談。

獸父明言有性侵犯兒子

獸父明言，要於網上結識對此道者有興趣的年輕女子好難，故此不斷游說陳小姐和他見面，並指兒子「好得意」，並願意提供兒子的身份證等證明文件，以確實其年齡和身份。另外，獸父更透露由兒子9歲開始，就於床上「摸佢」，並表示由兒子12、13歲開始，就跟兒子有性行為。陳小姐問「乜你個仔肯咩？」，獸父就回應「整到佢舒服佢就OK」，並開始發兒子下體的照片予陳小姐。

警方：證據不足只能備案

陳小姐搜集到以前證據就去報警，但警方表示沒有獸父的真實聯絡方法，亦未能確定裸照中的人是未成年少年，故此只能備案處理。陳小姐無計可施下，就決定報《東張》：「我唔知件事係唔係真，但如果係真事，我好想幫到呢個細路仔」。

《東張》設局活捉淫狼

陳小姐在《東張》團隊的幫助下，設局引到獸父於鬧市見面，「東張女神」梁敏巧，第一時間衝去獸父旁邊問他是否侵犯兒子，獸父立即用袋遮面，並加快腳步離開，梁敏巧無所畏懼，不斷在旁邊大叫「你做咩走得咁快呀」、「你係唔係心虛呀」，期間更拍得獸父取出電話，不斷刪除手機中疑似證據和裸照。今次「東張設局、活捉淫狼」似乎獲得成功，於節目最後部份見到獸父被拘捕拉上警車，而事態的最新發展，就要留意明天報道。

