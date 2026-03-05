東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅

今日《東張西望》報道一宗懷疑內地男子「騙婚」過案。報《東張》的香港女子阿娥（化名），因為年近40、屢屢被家人迫婚，最終於2019年跟家人介紹的內地離婚男阿成結婚。不過嫁到內地的阿娥，指婚後生活不似預期，指阿成不肯畀家用難以生活，故此決定帶兒子返香港生活。到2024年阿成叫阿娥替他申請來港，並許下承諾會照顧老婆及兒子，但當阿娥申請他來港得到身份證後，阿成就人間蒸發，令阿娥一家團聚的願望落空，決定告阿成騙婚及申請離婚。

港女見面十次決嫁內地男

阿娥是香港人，當年因為即將滿40歲，被家人一直催婚，最終其母的內地朋友，表示識得一位離婚內地男阿成，希望介紹給她。阿娥指自己「再唔生BB可能就冇得生」，所以最終應承會面，更於見過大約10次後就應承嫁予阿成：「佢開頭對我好好，好關心我，我都以為自己終於好彩有幸福降臨，所以就嫁畀佢」。

港女誕子內地男拒畀家用

但於婚後就變成另一個世界。阿娥開始內地生活後，就發現內地和香港文化有極大差異：「佢唔肯畀家用我，我話你都要養老婆，佢話唔會，話畀屋住畀飯我食仲想點，之後我搵奶奶理論，佢就叫我唔鍾意就躝返香港」。本身即將「頂唔順」的阿娥，卻於此時懷孕，誕下兒子邦邦之後，阿成變得好錫兒子，二人關係一度有轉機。但之後阿成開口問阿娥借10萬買車，阿娥立即拒絕，阿成之後「拉黑」了阿娥，阿娥完全找不到老公。

內地男攞身份證後人間蒸發

之後阿娥回港在魚檔打工照顧兒子，一個人母兼父職。到了2024年，阿成突然「蒲頭」主動找阿娥，原來是希望阿娥申請他來港，並指會照顧阿娥兩母子，兼承諾每個月畀一萬元阿娥作家用。阿娥本以為終能一家團聚，可以為邦邦帶來一個完整的家，怎料阿成攞到身份證後就再度消失。阿娥和主持吳幸美一同打給阿成，阿成一聽到阿娥打來，就立即Cut線非常狠心。阿娥表示：「當佢攞咗身份證之後就咁對我，點解呢啲事會發生喺我身上？」，她更加哭成淚人，並表示曾有輕生的念頭，不過因為她還有一個兒子，故此要「頂硬上」養大邦邦，阿娥的遭遇更加連吳幸美也惹哭了。

港女指遭騙婚欲輕生結局峰迴路轉？

阿娥指阿成由始至終也沒有照顧她和兒子的意圖，結婚只是希望攞香港身份證，故此表示會告阿成騙婚，亦會正式申請跟阿成離婚。但節目完結前劇情竟然峰迴路轉，阿成突然出現，並向《東張》團隊表示，邦邦並非是他的骨肉，而且二人未正式離婚，阿娥就已在網上徵婚。欲知事情發展，就要留意明天《東張西望》的報道。

