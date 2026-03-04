東張西望｜跟蹤狂襲擊少女人神共憤 主持梁菁琳迫爆身材搞亂網民重點 和受害女生「比較圖」引熱議

TVB節目《東張西望》近日報道了一宗駭人聽聞的跟蹤狂事件，引發全城關注。一名化名Angel的妙齡女子，在凌晨時分於尖沙咀被陌生醉酒男子尾隨至公司，該男子在她報警後竟情緒失控，對她和管理員動粗，並破壞大廈CCTV後逃逸。事件令大眾對香港的治安響起警號，然而在嚴肅的議題之外，不少觀眾卻意外「錯重點」，將焦點放在了報道該事件的主持人梁菁琳（Katerina）和女事主Angel的火辣身材上，掀起網上熱話。

梁菁琳緊身衣盡現玲瓏曲線

在節目中，主持人梁菁琳前往事發地點採訪，雖然她為了配合報道的嚴肅性，選擇了一身相對密實的裝束，灰色高領緊身衣配上黑色短裙，但這件上衣極度貼身，反而將她傲人的上圍曲線展露無遺，身材顯得「迫爆」。與此同時，向她求助的女事主Angel雖然戴著帽子和口罩，但其青春打扮下的合身運動上衣，同樣勾勒出姣好的身形。

梁菁琳和報東張少女引發熱議

這一畫面讓不少網民瘋狂截圖，並留言表示兩位女士的身材均相當出眾，引發熱烈討論。有網民笑稱：「市民與東張女神～網民話好難選擇呢？」、「我不嬲都好支持市民」，甚至開玩笑說「東張女神好靚女！」。

梁菁琳疑真空上陣發福利圖

隨著節目引發的熱議，梁菁琳本人亦順勢在個人Instagram上發放了一輯「福利圖」，再次讓粉絲眼睛為之一亮。在這輯充滿異國風情的照片中，梁菁琳換上了一條白色的低胸吊帶長裙，設計極為性感。

梁菁琳露前又露後

長裙的超低胸設計大方展現了她豐滿的上圍，而其中一張轉身回眸的照片，更是將她整個白滑玉背完全呈現，極度誘人。從裙子的剪裁和貼身程度來看，梁菁琳極有可能是「真空」上陣，大膽的衣著風格讓她的性感魅力發揮到極致，引來大批網民讚好。

