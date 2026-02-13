「東張女神」情人節前夕力谷自信胸！梁菁琳火紅性感晚裝豪晒「核武級上圍」 洩感情狀態？

明天（2月14日）就是情人節，城中瀰漫著浪漫氣氛，而TVB節目《東張西望》的31歲女主持梁菁琳則選擇在情人節前夕，於IG為粉絲大派福利。她上載了多張身穿火紅色晚裝的性感靚相，為節日預熱，並配上充滿個性的文字，宣揚單身也自強的魅力。

梁菁琳低胸晚裝晒好身材

在照片中，梁菁琳身穿一襲鮮紅色的低胸晚裝長裙，於海邊的防波堤上擺出多個誘人甫士。火紅的長裙與她雪白的肌膚形成強烈對比，設計更凸顯了她驕人的身材，嫵媚動人。無論是輕輕回眸、展露修長美腿，還是凝視鏡頭，都散發著濃濃的女神氣息，讓一眾網民大飽眼福。

除了靚相，梁菁琳的配文也盡顯其「才女」本色。她引用周深歌曲《不群》的歌詞寫道：「而我 早已成為 世人口中的異類 人聲鼎沸 無所有也無所畏」，似乎在回應外界對感情狀態的看法。她接著以正能量的語氣鼓勵大家，特別是單身一族：「那就繼續當最自由不群的靈魂，別忘了你永遠都是自己的情人。」這番獨立自主的宣言，獲得不少網民讚賞，認為她活出了現代女性的自信與美麗。

梁菁琳是學霸曾做獸醫

被封為「東張女神」的梁菁琳，不止擁有亮麗外貌，更是多才多藝。她畢業於澳洲悉尼大學，更是以獸醫系雙學位一級榮譽的成績畢業，據知她當時主力研究動物胃部真菌感染等科目，而在參選港姐前曾任職獸醫。加入《東張西望》後，她憑藉清晰的口條和淡定的採訪表現，成功入屋，深受觀眾喜愛。

