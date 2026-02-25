Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺

更新時間：22:00 2026-02-25 HKT
發佈時間：22:00 2026-02-25 HKT

TVB資訊節目《東張西望》今晚（25日）播出的一集，繼續跟進一名母親（陳媽媽）稱其年僅14歲的兒子疑遭一名男教練（J教練）誘騙，陷入一段極不對等的關係，陳媽媽從J教練與兒子的對話中，不斷看到對方催逼兒子與他進行親密行為，陳媽媽認為事態嚴重，於是直接找J教練攤牌，本來J教練同意慢慢做回普通朋友，但事實根本沒有改變，甚至更發現J教練對兒子身邊的同學都有興趣，希望來一個「三人行」。

陳媽媽千方百計搵到J教練父母

陳媽媽說：「我有同阿仔或者呢個教練講，我而家最想要做嘅唔係捉你，亦都唔係想要告到你要坐監，我只係想要阿仔好，真係想個仔好。你畀返個正常嘅同齡人嘅成長，慢慢成長嘅生活畀佢。」眼見同J教練多番溝通無效，陳媽媽千方百計搵到J教練嘅父母，要求介入：「佢爸爸媽媽嘅態度都係正向嘅。首先聽我講完之後，佢有同我道歉。爸爸出手之後，佢哋表面應承會絕交，但係實際上仍然藕斷絲連。」

相關閱讀：東張西望丨14歲少年陷戀童癖男教練「肉償」陷阱 母親心碎揭猥褻對話：我同爸爸都接受唔到

陳媽媽一度妥協考慮給二人一起

從陳媽媽提供的對話截圖所見，J教練教兒子如何迴避她的追問，例如不要在家send voice message，不要截圖，後來J教練還教他轉去一些不留對話記錄的平台傾偈，又提前教他萬一出事就直接delete。陳媽媽更一度妥協，表示兩人如果是真愛，考慮給二人一起，不過J教練的爸爸對陳媽媽表達不滿：「咩莫名其妙嘅觀念？都唔講道理，掌握生殺大權咩？」J教練更提出三大條件：「一，毀滅所有證據；二，簽字唔會追究；三，簽字畀佢成為囝囝嘅合法監護人。」與此同時，陳媽媽發現J教練在背後繼續有所動作：「我發現佢經常喺言語上面會抹黑媽媽，check阿仔手機，冇私隱啦，同會成日監視我個仔，令到我個仔壓力好大。我發現呢，阿仔呢幾個月都唔飲湯。因為有人同佢講過，屋企煲啲嘢俾你飲，你阿媽俾啲嘢你飲，唔知係咩，你都飲？令到佢全世界只係得返佢一個，其他朋友係唔需要嘅，屋企人係唔需要嘅，阿媽你係唔需要嘅。」

J教練連番否認陳媽媽的指控

陳媽媽續說：「我個仔一直都覺得呢個人對佢好好。佢好多言詞我都見到都係用一個性嘅方向去誘導我個仔。一個青少年、青春期，不管男女都好啦，突然發生了性行為，可能佢接觸過、嘗試過，覺得原來都幾開心，然後呢個人不斷地用性呢樣嘢嚟誘惑佢，引誘佢繼續去做呢件事，咁佢咪以為呢個可能係真愛。」《東張》攝製隊曾就陳媽媽嘗試打電話給J教練要求回應，亦試過上門人找人，最後幾經打聽，終於知道J教練外遊回港，結果在朝早八點，終在機場發現J教練的身影，對於陳媽媽的指控，J教練連番否認，聽到明知對方未成年仍發生性行為，J教練稱不回應，再問是否離間他們母子的關係？J教練說：「根本沒有這種事，我無緣無故點解離間？我離間冇乜好處？（你知不知道跟未成年人發生性關係是犯法的？）我冇嘢回應。」幾經追問下，J教練說：「我哋冇一齊。（你會唔會再聯絡佢？）而家搞成咁樣，唔知道。（即係之前都有，不過而家就）之前冇喇，冇聯絡喇，但而家弄出這件事，我唔知道。」

相關閱讀：東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？

陳媽媽和囝囝關係都已經變得疏

J教練突然在機場狂奔並成功逃脫，陳媽媽早前已經報警，警方亦都回覆《東張》：「1月經部門轉介個案，指一名男子與未成年男童發生性行為，但調查後，未有足夠證據顯示涉及刑事。去年6月再接獲一名女子報案，指其兒子懷疑被一名男子非禮，案件列作非禮處理，但報案人其後向警方表示不作追究。」雖然這段不倫關係告一段落，但陳媽媽和囝囝關係都已經變得疏：「呢件事之後，我哋嘅家庭關係非常差，阿仔會覺得呢個屋企所有人都對佢好差，阿媽好似成日監視佢，佢成日想逃離，我知道佢好想逃離。其實我嘅願望只係想佢回復正常讀書生活，同同齡人溝通，同同齡人玩，同同齡人一齊摸索成長過程，而唔係畀呢個人一直影響牽連。」陳媽媽更因為這件事四處尋求協助，但每次複述都係一種折磨，不但要食抗抑鬱藥，更加係一夜白頭：「我有諗過自殺，真係好辛苦。因為嗰種感覺係好無助，你睇住個仔沉淪落去，但係拉唔到佢上嚟。」

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

 

