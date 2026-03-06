東張西望｜內地男拒認騙婚反指戴綠帽  港女認屈前度做便宜老竇  急網上徵婚：我冇做錯

昨日《東張西望》報道一宗懷疑內地男子「騙婚」過案，香港女子阿娥（化名），跟內地離婚男阿成見面約10次後就決定下嫁，之後阿娥指阿成拒絕畀家用，認為對方不肯養自己，之後又要借十萬元，終決定帶兒子邦邦回港。及後阿成出現表示希望照顧老婆和兒子，要求阿娥替他申請身份證，阿娥指阿成攞到身份證後人間蒸發，決定告他騙婚和申請離婚。不過阿成就反過來指邦邦並非自己的骨肉，而是阿娥跟前男友所生；另外亦斥阿娥在未跟自己離婚時就於網上徵婚，對婚姻毫不忠誠，而且人品極有問題。

阿娥殺上姑奶家中找阿成

阿娥於今日一集《東張西望》，表示阿成來港一直找不到他，想給邦邦一個完整家庭已經落空，故此決定告阿成騙婚，並單方面申請離婚。之後阿娥得悉阿成住在其姊的荃灣家中，吳幸美遂跟阿娥上門找阿成，雖然未能見到對方，但阿成的姐夫就確認收到阿娥的離婚申請信，並已轉交阿成。

阿成拒認騙婚：擺晒酒仲有得呃？

阿成得悉事件後立即趕回荃灣，並向《東張》團隊爆大鑊。他指阿娥的騙婚指控完全跟事實不符，因為他來到香港工作後，有多次轉帳予阿娥，表明自己每月有畀至少1萬元家用，並提供有關證據，又指自己在內地和香港都有擺喜酒，「咁樣點算騙婚？」。

阿成提供阿娥出軌證據：個仔唔係我嘅

阿成續謂，和阿娥感情變淡是因為對方「開口埋口就講錢」，曾要求自己買一隻2千多元的手錶，又表示要買手機。但最致命的是阿成指「搵到證據」知道邦邦並非自己骨肉。原來當日阿娥曾將舊電話交予邦邦用，阿成於該手機中發現阿娥跟舊男友互通訊息，又將邦邦的影片發給對方，言談間暗示邦邦是舊男友的兒子。阿成表示自己明顯「戴綠帽」，又指要驗邦邦的DNA，以揭穿阿娥的惡行。此外，阿成又斥阿娥將自己的照片甚至身份證明文件放到網上，周圍抹黑他騙婚，他表示「如果唔係佢咁做都仲有得掹，但依家我同佢冇掹」。

阿娥認「屈」前男友：要搵後路

對於阿成提供的證據，阿娥直認有向舊男友暗示邦邦是他的骨肉：「佢（阿成）當日如果真係唔要我，我都要為自己搵條後路，我梗係同前男友講個仔係佢啦，咁到時我有個保障嘛」，但阿娥表示自己只是講大話：「我自己知個仔係邊個嘅，其實一驗DNA就知，我有叫佢（阿成）去驗，但佢就冇咁做，淨係一味話我畀綠帽佢戴」。不過阿娥就表示自己沒有將對方的相片和身份證明文件發到網上。

阿娥網上徵婚：我冇做錯

另外，阿成又找到阿娥於二人未正式離婚就於網上徵婚的證據，斥阿娥對婚姻毫不忠誠，「人格好有問題」。但阿娥就指法庭已接受其單方面離婚申請，故此她於網上徵婚並沒有做錯。阿娥並向《東張》團隊表示，已將邦邦的頭髮樣本交予阿成的律師，邦邦是否阿成的親生兒子，一驗就水落石出。

兒子成事件最大受害者

阿娥和阿成各自指控對方，《東張》團隊就認為兩個大人出現感情瓜葛，最後傷害最大的始終是下一代。阿娥指「對個仔實有影響」，指自己會努力身兼父職，希望可以彌補邦邦失去父親的創傷，並謂一定會力爭邦邦的撫養權到底：「到時就睇法官判畀邊個」。

