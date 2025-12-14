《東張西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀

TVB節目《東張西望》昨晚（13日）的直播發生爆笑一幕，主持林溥來（Patrick Sir）與梁敏巧（Maggie）在介紹聖誕相關內容時，Patrick Sir 突然「爆肚」，公開提及梁敏巧的感情生活，令毫無防備的她當場失控大笑，連Patrick Sir自己也忍俊不禁，場面惹笑。

《東張西望》直播現場一度失控

從節目中可見，當談及市民如何準備聖誕大餐時，Patrick Sir 話鋒一轉，望向梁敏巧說：「你平時拍開拖……」，話未說完，他自己首先忍不住掩嘴爆笑。身旁的梁敏巧起初未有反應，但意會到後隨即失控，一邊用手指向 Patrick Sir，一邊笑到彎腰，更大呼：「你真係好曳呀！」兩人笑了近10秒才能勉強繼續主持節目，可見這個突如其來的「爆料」效果十足，氣氛相當歡樂。

梁敏巧「情歸」暖男律師Matt

「東張女神」梁敏巧自入行以來，其感情狀況一直備受關注。她早前曾參加TVB的配對真人騷《女神配對計劃》，最終與被封為「暖男律師」的劉啟進（Matt）配對成功，二人之間的火花與甜蜜互動，當時亦引起網民熱烈討論，不少人看好他們能發展成為真正的情侶。不過，據悉節目雖然成功將二人配對，更曾以情侶檔接工作，但二人關係仍僅止於朋友，未正式開始拍拖。這次 Patrick Sir 在直播中「爆肚」，無意中再次將焦點帶到梁敏巧的感情世界上，雖然令她有點措手不及，但也為觀眾帶來了輕鬆有趣的直播小插曲。

梁敏巧與Matt仍未展開戀情？