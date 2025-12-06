「東張女神」梁敏巧有個餅印爸爸！一舉動被讚「滿分孝順女」 曾被爛賭母拖累童年極辛酸

現年30歲的「東張女神」梁敏巧（Maggie），在TVB早前的真人騷節目《女神配對計劃》中，跟「暖男律師」Matt配對成功，除了令她人氣急升之外，亦就連廣告及主持待工作亦接踵而來，收入倍增。孝順女梁敏巧工作繁忙，亦不忘抽時間陪伴爸爸。日前她分享與爸爸坐飛機出埠旅行的小點滴，並寄語大家要珍惜眼前人！

梁敏巧獲讃乖女有孝心

日前梁敏巧在IG上載了幾張旅行照片及影片，除了兩父女的溫馨合照外，她還貼心地拍攝爸爸坐飛機時的興奮時刻，讓爸爸留住美好回憶。影片中看到梁父坐在飛機上，好奇地看着窗外的景色和陽光，梁敏巧就以珍惜眼前人，然後附上一個彩虹emoji符號，Throwback！為主題，並指爸爸十足一個小朋友，她留言寫道：「好似小朋友咁興奮，成程飛機望窗望到實一實，好似怕眨一下眼就Miss咗一個風景，好攰唔瞓覺都要繼續望，對一切都好好奇，仲好開心咁分享見到山見到屋見到河，so cute問佢仲去唔去，佢話去邊都得。」其後不少網民粉絲都大讚梁敏巧乖女又孝順：「同老豆（竇）去旅遊有孝心」、「敏巧好孝順」、「生女生到Maggie咁孝順真係不枉此生，希望我囡囡第日都係咁孝順」、「乖女」、「好孝順」等等。

相關閱讀：TVB台慶2025丨萬千星輝賀台慶精彩時刻逐格睇 「叻哥」踩場曾志偉反應曝光 葉蒨文梁敏巧熱舞成亮點

梁敏巧原諒爛賭媽媽

梁敏巧曾經在訪問中坦言自己在一個不健康的家庭中成長，皆因有一個爛賭的媽媽。她表示梁母在她小時候，賭到將一家人居住的單位變賣，結果幾百萬元只消3天便賭光：「記得好細個嘅時候，我放學第一個地方就係去麻雀館做功課。我本身氣管唔好，麻雀館烏煙漳氣，搞到我𠵱家好多後遺症。每次媽媽同爸爸講，帶我同哥哥出街，其實就係去賭，佢最離譜就係放咗我哋喺大廈嘅管理處，自己就去附近麻雀館賭錢，由天光賭到天黑，5、6個鐘後才先返嚟接我哋。」她指母親後來還變本加厲，將家人的資料、身份證作為借貸擔保，令她經常收到恐嚇電話及被貼街招，縱然梁母現時仍死性不改，但梁敏巧依然選擇原諒母親，因為媽媽始終是媽媽，血脈相連。

相關閱讀：梁敏巧神助攻Matthew黃家俊「見家長」 關嘉敏爸爸流晒口水？ 細節證對年薪200萬才俊印象佳