東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激

TVB節目《東張西望》昨日（9日）一集報導一名自稱單親人父，在交友軟件對話過程中聲稱曾與未成年兒子發生性關係、邀約網友與其子進行3P（三人性行為）、向網友發布聲稱是兒子的裸照，內容令人髮指，掀起全城討論。而今日（10日）較早前警方回應傳媒查詢，指一名男子早前曾向一名女子傳送懷疑兒童不雅照片。經調查後，警方於2月12日採取行動，拘捕一名59歲男子，他涉嫌「發布兒童色情物品」，警方同時澄清，經初步調查後，證實該名涉案男子並無未成年的子女，已獲准保釋候查，須於3月中旬再向警方報到。

梁敏巧街頭亡命追訪奮力質問

而今晚一集《東張西望》繼續播出追訪涉案男子的過程。主持梁敏巧（Maggie）為了追訪涉事男子，與攝製隊窮追不捨，跑遍旺角幾條大街，其奮不顧身的專業精神及驚人體力，獲網民一致激讚。

《東張》團隊接手後，部署「放蛇」行動。該名男子在與《東張》團隊的「陳小姐」相約時表現得非常小心，不斷更改會面地點，似乎想測試對方是否真的是應約前來。最終，兩人相約在旺角一時鐘酒店見面。令人意想不到的是，該男子竟連開設房間的費用都要求由女方支付，在「陳小姐」付款後，他才願意上樓見面。

梁敏巧當街質問男子引圍觀

當主持梁敏巧與工作人員在其進入房間後現身表明身份，該名戴上口罩的男子立即拔足逃跑。梁敏巧與團隊見狀，從大廈十多樓一直追落樓梯，再追出亞皆老街、黑布街等，展開街頭追逐戰。過程中，梁敏巧即使氣喘吁吁，仍奮力質問對方：「你係咪心虛」、「點解要走」、「你走係咪即係認你有做過呢啲嘢」、「錄音嗰個係咪你」等。梁敏巧更在旺角鬧市高聲問該男子：「你侵犯完囝囝不特止，仲要叫人哋嚟侵犯你囝囝」、「你send啲小朋友下體相畀人仲話冇做過呀？」驚人的指控引起市民停步圍觀。

但該男子僅以「唔係我」、「我冇做過」作回應，更一度用袋遮擋鏡頭，期間他曾嘗試上的士離開現場，但疑被的士司機拒載，及後再次下車奔跑。當該男子被問及向他人傳送兒童裸照的原因，他說：「大家傾電話，尋求刺激囉！」

網民反應兩極

追逐近40分鐘後，警方接報到場，截停該名男子並將其帶走調查。事件播出後，不少觀眾及網民討論梁敏巧的表現，稱其「體力驚人」、「好搏命」、「敏巧好勁」，同時亦有網民對追訪手法有質疑，認為應在時鐘酒店就報警，交由警方處理事件。有網民指：「其實好危險，係咁衝出馬路」、「如果有一個畀車撞到就大件事」、「都未定罪，應唔應該喺條街大叫話佢性侵呢」。

