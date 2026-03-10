東張西望｜獸父「作故仔」聲稱性侵14歲子 發兒童下體照邀女網友3P 涉發布兒童色情物品被捕

無綫電視節目《東張西望》昨晚（9日）報道一名男子在交友軟件結識一名姓陳女子（化名），交談期間他聲稱自己育有一名14歲兒子，更表示曾拍攝兒子的性器官及性侵犯兒子，並且向陳女發送兒子的裸照，邀請女方與自己及兒子進行「三人行性遊戲」。消息稱，警方已拘捕涉案的59歲姓黃男子，但發現被捕人並沒有未成年子女，有關內容只是虛構，實情是他在網上下載兩張不明兒童的裸露照片傳給女事主，涉嫌發布兒童色情物品。

事件被揭發後惹起大眾關注，內情進一步曝光。消息稱，黃男與妻子育有兩名分別26歲及28歲的兒子及女兒，4人同住大埔住所超過20年。2025年12月初，報案人陳小姐透過交友軟件「Heymandi」認識黃男，兩人其後轉到通訊軟件「Telegram」繼續聯絡。雙方對話期間，黃男向陳小姐聲稱自己有一名14歲的兒子，並詢問對方有否興趣觀看其兒子的裸照。

陳小姐其後收到黃男傳來兩張顯露一名兒童私密部位及臀部的照片。陳小姐擔心該兒童的安危，於是繼續與黃男聊天，並相約對方於上月12日在旺角區見面。當日黃男獨自到達相約地點，陳小姐確認黃男身份後將其截停及報案。黃男於警方到場前嘗試離開，最終警員在旺角黑布街與豉油街交界截停黃男，並將其拘捕。

消息又指，黃男承認於2025年12月初，在住所內上網下載兩張不明兒童的裸露照片，並將其傳給陳小姐以增加性興奮。黃男曾拒絕警方檢驗自己的手提電話，警方其後在其住所內檢取其一部手提電腦作證物，亦確認黃男的子女均為成人。案件列作「發布兒童色情物品」，交由大埔警區刑事調查隊跟進。

警方回覆《星島頭條》查詢表示，早前接獲報案，指一名男子向一名女子傳送懷疑兒童不雅照片。警方於2月12日拘捕一名59歲男子，他涉嫌發布兒童色情物品，已獲准保釋候查，須於3月中旬向警方報到。警方經調查後，該涉案男子沒有未成年子女，案件已交由大埔警區刑事調查隊跟進。