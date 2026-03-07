Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廣州版《東張》報導糞便奇案 街坊憑排泄物認「真兇」紅到香港 盧海鵬侄仔做主持：係咪急到咁

影視圈
更新時間：15:58 2026-03-07 HKT
發佈時間：15:58 2026-03-07 HKT

《東張西望》是不少港人每日收看的節目，他們報導的各類社會奇聞軼事不時成為熱話，而內地廣州電視台的民生節目《DV現場》近日亦因一則趣聞，話題在小紅書爆紅之外，更傳到Threads，連香港網民都表示爆笑，封這個節目為「廣州版《東張西望》」。

記者實地報導糞便奇案

事緣《DV現場》日前追訪一宗「巴士站奇案」，有廣州市民報料，表示發現有人在巴士站的座椅上便溺，留下「一督二督」的排泄物。《DV現場》記者到場實地報導，表情嚴肅地分析案情，而且毫不修飾字眼，引起網民討論。記者在鏡頭前報導：「如果真係急屎，後面呢度都有一片草叢，咁當然啦，我唔係話歡迎大家嚟呢度屙屎，喺呢度屙屎同樣好唔文明嘅，但點都好過屙喺張凳度啦！」記者更親身走入草叢，發現裡面亦有多處排泄物痕跡，並認真地指出：「喺呢邊草叢都可以發現幾篤屎，呢度一督，嗰度一督。」

街坊憑糞便形態作出驚人推斷

節目接著訪問了一位街坊伯伯，他對案情作出驚人推斷。伯伯激動地向記者表示，憑糞便的形態，肯定是同一人所為，「同上次一樣，我敢講係同一個人，百分之百係同一個人！嗱，仲大過上次，基本上形狀係一樣！」最後，他得出結論：「呢個人消化能力好強！」

記者妻爆料令事件更添喜感

該片段首先在內地社交平台小紅書引起熱議，有自稱是該節目記者太太的網民留言，爆料指：「我笑死，記者是我老公，他說他笑了半天才開拍的」，令事件更添喜感。

其後影片被轉發至社交平台Threads，隨即引發香港網民爆笑及熱烈討論。不少網民表示被伯伯的結論惹笑：「我笑到收唔到聲」，特別是那句「呢個人消化能力好強呀！」更是成為金句。大家對於伯伯能從糞便的形狀，如此認真地判斷出是同一個人所為感到不可思議，有網民笑稱：「我自己屙都篤篤唔一樣，阿伯咁都認到係同一個人，好勁！」此外，亦有網民欣賞報導的地道廣東話，「聽廣東人講廣東話唔知點解特別好笑！」

盧海鵬近況曝光外出要攙扶？

盧海鵬侄子：係咪真係急到咁嘅程度

其實《DV現場》還有位在錄影廠的主持盧俊宇，他就是廣州粵劇名伶盧海潮的兒子，即是盧海鵬的侄子。盧俊宇報導這宗貼近民生又荒誕的有趣內容時，都不禁表示：「真係辛苦車站嘅保潔人員喇！我哋又真係好想問多句，呢位朋友，你到底係咪真係急到咁嘅程度呢？定對呢個公交站有咩特殊嘅『情結』呢？如果係身體不適，附近就有廁所。如果係惡作劇嘅話，咁就真係要好好哋諗諗，呢種行為不單止損害咗你人格形象，而且仲嚴重破壞咗公共設施，亦都希望警方能盡快透過監控鎖定目標，唔好再畀咁嘅人出嚟攪攪震。」

