84歲盧海鵬真實健康狀態令人心酸  落樓梯腳震腳軟需攙扶  神情呆滯無奈冷對粉絲

影視圈
更新時間：20:00 2026-02-02 HKT
發佈時間：20:00 2026-02-02 HKT

現年84歲的TVB搞笑始祖盧海鵬（鵬哥），日前於尖沙咀文化中心音樂廳圓滿舉行「盧海鵬鳴金收咪演唱會」。當晚他施展渾身解數，為觀眾帶來無數經典金曲與重量級笑彈。演唱會獲一眾巨星拱照，除了有黃日華、苗僑偉、戚美珍等好友落力獻唱，周潤發（發哥）更在開騷前親臨後台為鵬哥打氣，足見其在圈中的崇高地位。

盧海鵬真實健康狀態惹擔憂

然而，台上的精靈活潑與台下的真實狀態形成巨大反差。演唱會結束後，有網民拍到鵬哥離開會場時的情況，其健康狀況令人擔憂。從影片可見，鵬哥在耗盡心力完成演出後，已是筋疲力盡，神情略顯呆滯。當他走下一小段階梯時，步履蹣跚，雙腳更出現腳震腳軟的情況，需要緊緊扶住扶手，而身旁的工作人員也必須從後攙扶，以防萬一。

相關閱讀：盧海鵬圓滿「收咪」 邀圈中老友掀起回憶殺 再扮肥姐分享兩人往事

盧海鵬神情呆滯

面對沿途熱情粉絲的合照要求，鵬哥也顯得有心無力，只能緩步走向座駕。當他艱難地蹣跚上車後，面對車外大量粉絲遞上紀念品要求簽名，他也看似無力滿足粉絲的願望，只能在車內向大家揮手示意，場面令人心酸，足見整晚的傾力演出對這位84歲老將的體力消耗極大。

盧海鵬已有搵食後路？

雖然鵬哥宣告「鳴金收咪」，但一眾好友早已為他設想好「退休」生活。在演唱會上，好友苑瓊丹（苑仔）便開玩笑地為鵬哥鋪好「後路」，提議他之後跟自己到內地開直播帶貨，齊齊掘金。苑仔更笑說：「我已經幫鵬哥你諗好收咪後嘅出路，就係同我一齊去賣貨……你只要棟支咪喺度，大家一定買，因為『盧海鵬支咪，永遠冇失威』！」。

相關閱讀：周潤發慘被呼喝「你係咪盧海鵬？」  發哥即時驚人反應曝光  一招瀟灑擋架化解尷尬

