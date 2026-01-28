盧海鵬圓滿「收咪」 邀圈中老友掀起回憶殺 再扮肥姐分享兩人往事

「盧海鵬鳴金收咪演唱會」昨晚（27日）在尖沙咀文化中心音樂廳圓滿完成，全場滿座，胡楓、劉嘉豪、梅小青、石修、夏雨、尹光、苑瓊丹、吳浣儀及曾偉明均是座上客，主辦單位環星娛樂更邀請了葉振棠、黃日華、苗僑偉、 戚美珍、安德尊、賈思樂、吳麗珠、蘇珊、張武孝、李麗霞 、王俊棠、舒雅頌、莊婉仙和劉惠鳴為表演嘉賓，安德尊則擔當演唱會司儀，開騷前發哥周潤發更到後台為鵬哥打氣。

苑瓊丹為鵬哥諗好出路

鵬哥以《小李飛刀》和《邊個話我傻》為演唱會揭開序幕，之後再和其他嘉賓合唱，包括和葉振棠合唱《勝利雙手創》、和蘇姍合唱《游龍戲鳳》、和莊婉仙合唱《鳳閣恩仇未了情》等，亦有獻唱他的經典歌《激光中》，並透露當日這首歌都有拍攝MV，而且是和原唱羅文的版本一模一樣，感覺非常得意。鵬哥的好友夏雨、苑瓊丹、吳浣儀及曾偉明也現身台上，互爆昔日在電視台的趣事，妙語如珠引觀眾哄堂大笑，苑仔笑說：「我已經幫鵬哥你諗好收咪後嘅出路，就係同我一齊去賣貨，賣乜嘢呢？好簡單，你只要棟支咪喺度，大家一定買，因為『盧海鵬支咪，永遠冇失威』！」

賈思樂、戚美珍合體重現「蝦仔爹哋」

賈思樂獻唱《獅子山下》前說：「剛才我在後台聽到大家的掌聲真的很感動，我們這班鵬哥的好朋友一定會撐佢。」之後更和鵬哥及三嫂戚美珍合體重現「蝦仔爹哋」這個經典配搭，三嫂說：「老爺，你今日真係靚仔得好緊要！」鵬哥：「因為後生咗！」三嫂：「大家知唔知點解鵬哥後生咗？老爺今年你幾多歲？」鵬哥：「84歲！」三嫂：「咁你瞓醒每朝會做乜嘢㗎？」鵬哥：「會去跑步，總之就會跑一個鐘頭之內啦。」三嫂：「6年每日至少跑半個鐘，大家俾啲掌聲我老爺啦！」

黃日華、苖僑偉重現《射雕英雄傳》

隨後三哥苖僑偉出場，他說：「鵬哥今年收咪，明年就執返支咪，剛剛已經有很多專業歌手表演，今日我就當嚟《盧海鵬卡拉OK演唱會》，今日棠哥葉振棠都係度，我同我嘅 Honey 都有拍《飛越十八層》，係我同三嫂邂逅嘅一部劇，咁樣唔覺唔覺就40幾年，依家我就邀請棠哥出嚟。」接着三哥便和棠哥合唱《飛越十八層》主題曲《難為正邪定分界》，今次棠哥把凡人部份交給三哥獻唱，他則演繹魔鬼部份。黃日華也緊接出場，與三哥重現當年經典電視劇《射雕英雄傳》角色郭靖和楊康，更同三嫂一齊合唱該劇主題曲《鐵血丹心》及《世間始終你好》，為全場觀眾帶來回憶殺。

在最後環節中，鵬哥特別扮成肥姐沈殿霞表演《碧海狂僧》，他也以肥姐的身份憶述了兩人之間的往事。在收咪儀式後，所有表演嘉賓在台上和鵬哥合唱了一曲《朋友》，為演唱會畫上完美句號。